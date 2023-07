Die Claude–Dornier–Schule hat erneut beim beo–Wettbewerb der Baden–Württemberg–Stiftung einen Hauptpreis gewonnen, diesmal in der Kategorie „Fachpraktischer Unterricht“. Rund 30 Schülerinnen und Schüler haben zusammen mit ihren Fachlehrern ein Solarladehaus für E–Bikes gebaut, das sie im fachpraktischen Unterricht weiternutzen können und das auch noch ausgebaut werden soll.

Der stellvertretende Schulleiter Daniel Grupp ist stolz auf die Schüler, die das Projekt „so ganz ohne körperlich erkennbare Unlust“, statt dessen mit viel Engagement auch in der Freizeit vorangetrieben haben. Gewonnen hat die Schule damit 1500 Euro und einen Video–Clip, der von einem professionellen Kamerateam aufgenommen wurde. Er wird demnächst bei der Baden–Württemberg–Stiftung gezeigt werden.

Schuppen wird zur Ladestation

Aus einem alten Schuppen auf dem Gelände der Schule wurde ein hochmodernes Haus mit Solarenergie, Energiemanagement und -Speicherung, um mit einer Leistung von acht Kilowatt E–Bikes laden zu können. Auf dem Haus waren bereits Solarzellen montiert, die aber über 20 Jahre alt und nicht mehr zu gebrauchen waren.

Damals hatten Schüler schon einmal die Idee, mit einer Photovoltaikanlage den Schulstrom zu beschaffen. „Das wurde seinerzeit aber eher als Spielzeug angesehen, heute ist das anders. Das Landratsamt als Schulträger hat alles mit unterstützt und die Kosten getragen, soweit die Anlagenteile nicht von einigen Fachfirmen als Sponsoring gestiftet wurden“, sagt Daniel Grupp.

Landkreis und Sponsoren finanzieren

Gekostet hat das Haus rund 15.000 bis 20.000 Euro. Auf dem Dach befinden sich die Solarzellen, im Inneren ein Wechselrichter, die Batterien und Schaltschränke sowie ein Generator, um die Fahrräder auch mit Luft versorgen zu können. Rundum sind Steckdosen angebracht, an denen die Ladegeräte der Räder angeschlossen werden können. Die Idee dazu hatte Philip Schaber, der zusammen seinem Fachlehrerkollegen mit Rene Schirmeister die Elektrik beaufsichtigt hat.

Unter Anleitung von Michael Neubold wurden die Zimmererarbeiten ausgeführt, da das Haus auch ein neues Dach bekommen hat. Die Maurer haben mit Josef Konrad das Fundament hergestellt, die Anlagenmechaniker waren mit Felix Bellgardt unterwegs und die Konstruktionsmechaniker haben mit Frank Habermann eine Diebstahlschutzanlage installiert.

Projekt geht weiter

Für Rene Schirmeister hat das Projekt über den Gewinn des Wettbewerbs weitergehenden Wert. In vielen Gewerken der beruflichen Schule kann es im praktischen Unterricht eingebunden werden und somit auch weiterentwickelt werden. So kann zum Beispiel praktisch das Thema Blitzschutz behandelt werden, eine Gebäudeautomatisierung und Smart–Home–Funktionen werden in Kürze folgen.

„Das sind alles Techniken, die im Trend liegen und die die jungen Leute auch kennen müssen“, sagt Schirmeister. An der Claude–Dornier–Schule ist das lernbar.