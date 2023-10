Claude-Dornier-Regatta: Enges Rennen um Landesjugendmeisterschaft

Sechs Wettfahrten bei frischem Wind und kühlem Wetter sind am vergangenen Wochenende (14. und 15. Oktober) bei der Claude-Dornier-Regatta des Württembergischen Yacht-Clubs in drei Klassen gesegelt worden. Neue Landesjugendmeister im 420er sind Antonia Harberg und Tobias Garke vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen. Im ILCA 4 (Laser 4.7) gewann Marius Müller (Yacht-Club Radolfzell) vor Alison Kordic (WYC). Im ILCA 6 (Laser radial) wurde es der erwartete Dreikampf der Favoriten, den Pauline Liebig (DSMC Konstanz) klar für sich vor Christoph Wurm und Nina Loser (beide Augsburger SC) entschied. Insgesamt waren 47 Boote mit 58 Teilnehmern vor Seemoos am Start.

Westlicher Wind mit 10 bis 14 Knoten (drei bis vier Beaufort) wehte schon am Samstag, sodass Johannes Scheffold gleich die ersten drei Rennen segeln lassen konnte. Alle drei Klassen starteten nacheinander auf einer Bahn. Unter regnerischem Himmel war durchaus die eine oder andere Kenterung zu sehen ‐ das Wasser war jedoch wärmer als die Luft. Rechtzeitig vor dem Durchzug einer Sturmfront am späten Nachmittag hatte Scheffold alle Teilnehmer zurück an Land geschickt. Am Sonntagvormittag ging es dann bei immer noch zehn Knoten aus West weiter, die in den beiden letzten Wettfahrten auf nur noch fünf Knoten (knapp zwei Beaufort) abflauten und nordwestlicher kamen.

Langenargener Duo mit solider Serie

Für die elf 420er ging es um die Landesjugendmeisterschaft. Ines und Susanne Riedel (Jollensegler Reichenau/Yachtclub Sipplingen) legten am Samstag mit drei ersten Plätzen vor. Ihnen dicht auf den Fersen waren Antonia Harberg und Tobias Garke (BYC Überlingen) mit jeweils zweiten Plätzen. Doch am Sonntag drehten sich die Verhältnisse um: Harberg/Garke waren dreimal als Erste im Ziel, jeweils von den Riedel-Schwestern gefolgt. Beide Duos hatten sieben Punkte (bei einem Streicher), auch jeweils drei erste und drei zweite Plätze. In so einem Fall völliger Punkt- und Platzgleichheit wird nach dem letzten Rennen aufgelöst ‐ somit gewannen Antonia Harberg und Tobias Garke den Titel Landesjugendmeister. Auf den dritten Platz segelten mit einer soliden Serie von vier dritten Plätzen Leana Meichle und Jesper Welm vom Yacht Club Langenargen.

In der Einhand-Klasse ILCA 4 war bis zur letzten Wettfahrt noch alles offen. Marius Müller führte nach fünf Läufen mit vier Punkten vor Lokalmatadorin Alison Kordic. Sie hätte also im letzten Rennen vier Plätze vor dem Führenden im Ziel sein müssen. Doch beide gingen beim Start zu eifrig an die Sache ‐ und wurden beide wegen Frühstarts für diese letzte Wettfahrt disqualifiziert. Somit änderte sich an der Reihenfolge an der Spitze nichts mehr. Mit einem Laufsieg in diesem Rennen verbesserte sich Erik Weinrich (YC Radolfzell) noch auf Rang drei, da Rebekka Martin (YC Radolfzell/BYC Überlingen) ebenfalls einen Frühstart hatte und somit auf Rang vier zurückrutschte. 16 ILCA 4 waren am Start ‐ und in die erste Hälfte segelten noch Ben Timmerherm und Jule Bernard (beide WYC). Das WYC-Duo schaffte es auf die Ränge sieben und acht. Für Finlay Arnold (WYC) war der Wind am Samstag zu stark. Erst am Sonntag zeigte er mit einem dritten Platz zum Schluss, dass er auch vorne mitsegeln kann, landete insgesamt aber auf Rang zwölf.

Ehemalige Kader-Seglerin dominiert im ILCA 6

Im ILCA 6 (vormals Laser Radial ‐ die Laser fahren alle mit dem gleichen Boot, setzen nur ein unterschiedlich großes Segel) ließ die ehemalige Kader-Seglerin Pauline Liebig (Deutsch-Schweizerischer Motorbootclub) nichts anbrennen. Mit fünf ersten Plätzen war die Konstanzerin unschlagbar. Nur in einem Rennen musste sie Christoph Wurm vom Augsburger SC den Vortritt lassen, der schließlich insgesamt auf Rang zwei vor seiner Vereinskollegin Nina Loser landete.