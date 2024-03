Classic-Winds-Konzert verbindet Werke „All About the USA“

Komödiantische und tiefgründige Werke für Blasorchester inszeniert das Classic-Winds-Konzert des Stadtorchesters Friedrichshafen am Samstag, 16. März. Der Konzerttitel „All About the USA“ verrät die verbindende Klammer.

Als eine „echte Koryphäe“ in der Blasorchesterszene hebt Musikdirektor Pietro Sarno den Gastpianisten Walter Ratzek hervor. Ehemals Dirigent bei der Bundeswehr hat er mit dem Musikkorps in Siegburg eines der herausragenden deutschen Konzertblasorchester aufgebaut. Für das Stadtorchester hat er Leroy Andersons für Symphonieorchester geschriebenes Klavierkonzert in C-Dur für Blasorchester bearbeitet. Der Künstler wird nicht nur selbst den Klavierpart übernehmen. Bereits im Januar hat er mit dem Orchester geprobt und einen Workshop gehalten.

Das dreisätzige Werk, ein Zusammenspiel zwischen „ernster“ und „leichter“ Musik mit klassisch-traditionellen Elementen, lyrisch-gesanglichen Passagen und fröhlichem Volkstanz, zeigt eine weniger bekannte Seite des 1975 verstorbenen US-amerikanischen Komponisten.

Zu den heiter-unterhaltsamen Werken zählt auch die „Circus Band“ von Charles Ives und der Saloon-Besuch in John Mackeys „Sasparilla“. Sarno verspricht darin die zwiespältige Atmosphäre der Western-Saloons, die in dem Werk nicht plakativ, sondern recht subtil gezeichnet sei. Ein Ohrenschmaus werden gewiss auch die vier Tänze aus Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“.

Die komödiantischen Werke wechseln mit ernsten, nachdenklichen Kompositionen wie „A Movement für Rosa“ von Mark Camphouse. Die Tondichtung beschreibt in verschiedenen Facetten die Lebensgeschichte der Bürgerrechtlerin Rosa Parks und unter dem Leitmotiv von „We shall overcome“ ihren Kampf gegen Rassendiskriminierung.

Ebenso ernst und emotional ist Andrew Boysens Konzertwerk „I Am“, angelehnt an das Gedicht „I Am“, das ein College-Schüler wenige Tage vor seinem Unfalltod schrieb. Die Concert Band, in der er mitspielte, erinnert mit dem Werk an ihr jung verstorbenes Bandmitglied.

Angefangen bei der „American Overture“ von Joseph W. Jenkins wird wieder symphonische Blasmusik mit all ihren Möglichkeiten und Stimmungen lebendig werden.

Konzert