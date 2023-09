Cityseelsorge bietet kostenloses Berufungscoaching an

Die Cityseelsorge der katholischen Kirche in Friedrichshafen bietet demnächst das „Berufungscoaching WaVe“ (Wachstum und Veränderung) für jedes Alter an. Dabei geht es darum, für sich herauszufinden, was die eigene Vision fürs Leben ist.

Das, was wirklich zieht, was der eigenen Sehnsucht, dem Können und Wollen entspricht. Kurz — das, was die eigene Berufung ist, die sonst niemand anders leben könnte. Dazu lernt man aus der Vergangenheit, aber auch aus der Zukunft — nicht mit Hellsehen, sondern aus dem, was aus den Träumen und Utopien realistisch durchscheint und was Schritt für Schritt umsetzbar ist.

In einzelnen Coaching–Schritten werden „Mosaiksteine“ erarbeitet, aus denen am Ende eine kraftvolle Vision für ein erfülltes Leben entstehen kann. Das Coaching im Einzelsetting wird im Rahmen der Cityseelsorge kostenlos angeboten oder in einem Kompaktkurs für 125 Euro im Dezember, 8. bis 10. Dezember sowie am 17. Dezember, im Gemeindehaus Arche St. Columban Friedrichshafen. Mehr Informationen und Anmeldung per Mail an [email protected] oder Telefon 07541/2899211.