Seit Montag, 11. September, ist das Cineplex in Friedrichshafen geschlossen. Es findet derzeit kein Spielbetrieb statt, wie das Kino in einer Mitteilung schreibt. "Wir renovieren und bauen das Foyer komplett um", heißt es darin weiter.

Am 3. Oktober soll demnach die Wiedereröffnung stattfinden. Das Kino will dann mit einem Film-Marathon starten und plant, alle drei "Zurück in die Zukunft"-Filme hintereinander zu zeigen.