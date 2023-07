Christopher Street Day am See

Das Zeppelin–Museum lädt am Vortag des diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Friedrichshafen am Freitag, 21. Juli, ab 17 Uhr zu einer öffentlichen Gesprächsrunde auf den Buchhornplatz ein. Gemeinsam mit Jona Oremek und Helen Baur wird die Frage diskutiert, wie sich queeres Leben am Bodensee entwickelt hat. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Foyer des Zeppelin–Museums statt.

Agnes Bidmon, Leiterin der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit und Leiterin der Diversity AG des Zeppelin–Museums, tritt mit Obertunte Jona Oremek, Aktivistin, Dragperformerin und Hauptorganisatorin des Christopher Street Day Friedrichshafen, und Helen Baur, Sozialarbeiterin und Aktivistin, in den Dialog über das queere Leben am Bodensee: Mit welchen Vorurteilen, Konflikten und Hürden sehen sich queere, trans–, inter– und nichtbinäre Personen heute noch immer konfrontiert? Welche Safe(r) Spaces gibt es in Friedrichshafen und der Bodenseeregion? Wie hat sich die Community in den vergangenen Jahren entwickelt und welche Ziele und Wünsche verfolgt und hat sie? Alle Häfler und Besucher sind eingeladen, sich auf die Diskussion einzulassen und mehr über die gesellschaftspolitischen Anliegen hinter dem CSD zu erfahren.

Die Veranstaltung findet als Auftakt zum Christopher Street Day statt, der am Samstag, 22. Juli, um 13 Uhr unter dem Motto „Wir lieben, wir leiden, wir existieren!“ am Franziskusplatz (Bahnhof) startet und bis 14 Uhr zur Kundgebung an der Uferpromenade mit Ständen, Musik–, Kunst– und Redebeiträgen weiterzieht.