Christopher Oberglock in U17-Nationalteam berufen

Eine Einladung zur U17-Nationalmannschaft hat der Volleyball-Nachwuchsspieler Christopher Oberglock erhalten. Der 15-Jährige spielt bei den Volley Youngstars am Bundesstützpunkt Friedrichshafen und darf vom 15. bis 21. Dezember an einer Veranstaltung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) in Pfaffenhofen teilnehmen.

Lennart Giesenberg steht als Nachrücker auf der Liste

Phil Bertele kann aufgrund einer Verletzung nicht an der Maßnahme teilnehmen. Lennart Giesenberg steht als Nachrücker auf der Liste von Bundestrainer Dominic von Känel. Als Co-Trainer wird der ehemalige Nationalspieler Jochen Schöps die U17-Auswahl begleiten. Das DFJW ist eine internationale Organisation für die deutsch-französische Zusammenarbeit, die seit vielen Jahren von den Volleyballverbänden der beiden Länder gepflegt wird.