Chorgemeinschaft Liederkranz Ailingen feiert 90-jähriges Bestehen

Seit 90 Jahren gibt es Chorgesang in Ailingen. Aus diesem Anlass laden die Chöre „Klangvoll“ und „Mundwerk“ mit den Chorleitungen Susanne Wagner und Eberhard Graf mit den Verantwortlichen der Chorgemeinschaft Liederkranz Ailngen zu gemeinsamen Konzerten ein, die im Berger Gemeindehaus am Samstag, 20. April, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 21. April, 18 Uhr, stattfinden. Kartenvorverkauf ab 8. April in der Postfiliale Ailingen, Manuel Mauch, Eckmähde 64.

Im Herbst 1932 beschlossen sechs Turner, deutsches Liedgut im vierstimmigen Männergesang zu pflegen. Dies war die Geburtsstunde des Ailinger Chorgesanges. Die Gründung des Vereins erfolgte 1934 und wurde mit dem Namen Sängerabteilung des Turnvereins Ailingen durch den Beitritt als Mitglied im Deutschen Sängerbund urkundlich erwähnt, wie es in einer Pressemitteilung der Chorgemeinschaft heißt.

Während und nach dem Zweiten Weltkrieg war durch ein Versammlungsverbot ein Chorgesang legal kaum möglich. Erst im Januar 1950 wurde in einer Gründungsversammlung der Gesangverein „Liederkranz“ als Männerchor gegründet. Die Fahnenweihe des Vereins erfolgte im Jahre 1953. Ab 1957 entstand der noch bis heute gültige Name „Chorgemeinschaft Liederkranz Ailingen“, und seither durfte auch das weibliche Geschlecht mitsingen.

Der Hauptchor, als Liederkranz Ailingen bekannt, unternahm sogar im Jahre 2004 eine Reise nach Peoria in den USA, der Partnerstadt von Friedrichshafen, zum Nordamerikanischen Sängerfest. Im Jahre 2015 wurde der Chor in „Klangvoll“ umbenannt.

2007 suchten die damaligen Verantwortlichen neue Sänger und neue Lieder. Zweck dieser Aktion war auch, neues Publikum zu gewinnen. Rund 100 interessierte Sängerinnen und Sänger kamen Anfang 2007 zur ersten Probe und weitere folgten. Ein knappes Jahr später war aus dem Projektchor ein fester Bestandteil geworden und fortan mit dem Namen „Mundwerk“ in den Liederkranz Ailingen integriert.