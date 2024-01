Chefarzt Jochen Wöhrle hat dem Aufsichtsrat des Klinikums Friedrichshafen angeboten, sein Amt als Medizinischer Direktor des Medizin-Campus Bodensee solange ruhen zu lassen, bis die externe Untersuchung zu den Vorwürfen einer verstorbenen Ärztin des Krankenhauses gegen ihn persönlich und die Klinik abgeschlossen ist.

Zudem haben der Kardiologe und der Geschäftsführer des Klinikverbandes, Frank Klöckner, darum gebeten, nicht in die Steuerung und Berichterstattung der Untersuchung einbezogen zu werden. Der Aufsichtsrat hat beide Angebote angenommen.

Kanzlei beauftragt

Der Aufsichtsrat hatte noch im alten Jahr die Strafrechts- und Compliance-Kanzlei Feigen Graf mit der Aufarbeitung und Aufklärung von Vorwürfen beauftragt, die eine Oberärztin gegenüber dem Klinikum erhoben hatte. Die Medizinerin, der offenbar fristlos gekündigt worden war, hat im Dezember vermutlich Suizid begangen.

Sie hatte zuvor den Einsatz von angeblich ungeeignetem Personal durch Prof. Dr. Wöhrle kritisiert, durch den es zu Todesfällen gekommen sein soll. Zudem habe der Chefarzt notwendige Behandlungen bei Komplikationen durch Spezialisten erschwert, so ein weiterer Vorwurf. Die Klinik hat alle Anschuldigungen als falsch zurückgewiesen.

Maßnahmen beschlossen

In einer Sitzung am Mittwoch hat sich der Aufsichtsrat laut einer Pressemitteilung des MCB die Schwerpunkte der Untersuchung erläutern lassen und über die vorgeschlagenen Maßnahmen abgestimmt.

Die Selbsttötung der Oberärztin hat uns alle betroffen gemacht. Andreas Brand

Zur Aufklärung des Sachverhalts wird die Kanzlei demnach unter anderem Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sowie weitere Beschäftigte des Klinikums befragen. Die Befragten sollen sich dabei von sogenannten Zeugenbeiständen, also Rechtsanwälten, begleiten lassen können. Ziel der Untersuchung sei es zu prüfen, „ob die seitens der Oberärztin erhobenen Vorwürfe zutreffend waren“, heißt es in der Mitteilung.

„Allumfassende Aufklärung“

„Die Selbsttötung der Oberärztin hat uns alle betroffen gemacht“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand. „Wir können nachvollziehen, wie die Angehörigen, die Kolleginnen und Kollegen der Verstorbenen auf dieses Ereignis reagieren. Deshalb ist es uns wichtig, dass eine eingehende und allumfassende Aufklärung der Vorhalte erfolgt.“

Die Untersuchung der Kanzlei Feigen Graf wird von Rechtsanwalt Andreas Minkoff geleitet. Feigen Graf verfüge über „langjährige Erfahrung in der Durchführung von Compliance-Untersuchungen und hat bereits in ähnlich gelagerten Fällen eine unabhängige Aufklärung von Vorfällen sichergestellt“, schreibt der MCB. Für die medizinische Beurteilung würden ärztliche Gutachter zu Rate gezogen, die ebenfalls auf Beschluss des Aufsichtsrates bestellt würden.

„Mit aller Sorgfalt“

„Wir werden die Untersuchung mit aller Sorgfalt durchführen“, sagt Minkoff. „Unser Ziel ist es, die tatsächlichen Abläufe akribisch aufzuklären, damit auf Basis der Erkenntnisse Empfehlungen für das weitere Vorgehen innerhalb des Klinikums ausgesprochen werden können.“

Laut Beschluss des Aufsichtsrats soll die Kanzlei Feigen Graf folgenden Themen beleuchten:

Welche Vorwürfe gegen Vorgesetzte und die Geschäftsführung wurden durch die Ärztin seit ihrer Ernennung zur Oberärztin der Internistischen Intensivstation erhoben (insbesondere Inhalt, Zeitpunkt, Form und Adressaten)? Wurden in Zusammenhang mit der Internistischen Intensivstation und der Kardiologischen Abteilung ähnlich gelagerte Vorwürfe schriftlich an die Geschäftsführung oder den Aufsichtsrat herangetragen?

Waren die durch die Oberärztin erhobenen Vorwürfe zutreffend und zulässig?

Welche Reaktionen auf die erhobenen Vorwürfe erfolgten durch Vorgesetzte und die Geschäftsführung und zu welchem Zeitpunkt erfolgten diese?

Waren die durch Vorgesetzte und die Geschäftsführung erfolgten Reaktionen zulässig und wurden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen?

Haben Vorgesetzte oder die Geschäftsführung in Zusammenhang mit den untersuchten Vorgängen in sonstiger Weise Pflichtverletzungen begangen?

Nächster Termin im Februar

Die Kanzlei wird den Aufsichtsrat über den Fortgang der Untersuchung unterrichten. Ein erster Termin hierfür ist für Ende Februar geplant. Die Untersuchung soll bis Ende März 2023 abgeschlossen sein.

„Wir sind uns bewusst, dass diese Aufklärung Zeit und Geduld erfordert“, sagt Oberbürgermeister Brand. „Wir bitten die Angehörigen, Kolleginnen und Kollegen der Verstorbenen sowie die Öffentlichkeit um Verständnis dafür. Wir sind fest entschlossen, diese Aufklärung so gründlich wie möglich durchzuführen. Nur so können wir das Vertrauen in das Klinikum und die gute Arbeit der Mitarbeitenden zurückgewinnen.“

Nicht einbezogen

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Der Klinik-Geschäftsleitung ist von Beginn an wichtig gewesen, dass die Untersuchung ergebnisoffen und unabhängig umgesetzt werden kann. Die von den Vorgängen betroffenen Mitglieder der Geschäftsleitung haben daher auch darum gebeten, nicht in die Steuerung und Berichterstattung der Compliance-Untersuchung einbezogen zu werden.“

Gemeint ist damit der Geschäftsführer des MCB, Franz Klöckner. Gleiches gilt laut Mitteilung für Jochen Wöhrle, der zudem angeboten hat, sein Amt als Medizinischer Direktor bis zum Abschluss der Untersuchung ruhen zu lassen. Der Aufsichtsrat begrüße beide Initiativen und nehme das Angebot an, schreibt der Klinikverbund.

Mediationsstelle geschaffen

Der Aufsichtsrat hat auch beschlossen, eine Mediationsstelle einzurichten. Diese soll den Mitarbeitern des Klinikums ermöglichen, unabhängig von der Untersuchung durch Feigen Graf mit Anfragen und Anregungen an die Leitung des Klinikums herantreten zu können.

„Wir wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums mit dieser Maßnahme ein zusätzliches Angebot machen, um ihre Sorgen und Bedenken zu äußern“, sagt Prof. Dr. Roman Huber, ebenfalls Medizinischer Direktor des Klinikums Friedrichshafen. „Wir sind uns bewusst, dass die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate für alle Beteiligten sehr belastend waren. Wir wollen alles tun, um die Situation zu verbessern, um weiterhin in einem Klima des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts zu arbeiten.“