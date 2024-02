In eher seltener Einigkeit haben sich Netzwerk und CDU für mehr Sauberkeit in der Stadt ausgesprochen. Gemeinderat Philipp Fuhrmann forderte die Verwaltung bei der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) am Dienstagabend auf, einen Bericht über die Arbeit der Stadtreinigung vorzulegen.

„Hotspot der Vermüllung“

„Ich habe das Gefühl, dass die Stadt zusehends vermüllter wird“, sagte Netzwerker Fuhrmann in der PBU-Sitzung. Er sprach von einem „Hotspot der Vermüllung“ rund um den Stadtbahnhof.

Seiner Wahrnehmung nach ist die Stadtreinigung nur noch „schnell, schnell“ und mit viel technischem Gerät unterwegs. „Ich sehe keinen mehr mit einem Zwicker oder Besen“, sagte Fuhrmann.

Bericht gefordert

Die Stadt müsse umgehend aktiv werden, forderte er. Zugleich regte er an, dem Ausschuss einen Bericht über die Arbeit der Stadtreinigung vorzulegen.

CDU-Rätin Mirjam Hornung pflichtete Fuhrmann bei. Auch sie haben den Eindruck, dass die Stadt „oft in vermülltem und dreckigen Zustand ist“.

Zu wenig Personal?

Manchmal erkenne man vor lauter Zigarettenkippen den Untergrund nicht mehr, auf dem man laufe. Natürlich sei an der Stelle jeder einzelne Bürger in der Pflicht, sagte die CDU-Politikerin. Sie habe aber auch das Gefühl, dass der Bauhof nicht genug Kapazitäten habe.

Erster Bürgermeister Fabian Müller nahm auch die Bürgerschaft in die Pflicht. Am Häfler Samstag, als ein besonders großer Fasnetsumzug durch die Innenstadt gezogen ist, sei der Bauhof aber angesichts der „Masse an Menschen und Müll an seine Grenzen gekommen“.