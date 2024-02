Caserne zeigt Undercover-Film „Blut muss fließen“

Das Kulturhaus Caserne lädt aus aktuellem Anlass zur Vorführung des Undercover-Films „Blut muss fließen“ über die Neonazi-Szene ein, und zwar am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr ins Casino (Einlass 18.30 Uhr). Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch und eine Diskussionsrunde mit dem Filmemacher Peter Ohlendorf und Florian Muhle von der Zeppelin-Universität, der zu Hate- Speech und Fake News in den sozialen Medien forscht.

Der Sänger grölt Gewaltparolen, die Neonazis toben, die Arme gehen hoch zum Hitlergruß: Als der Journalist Thomas Kuban zum ersten Mal ein Neonazi-Konzert mit versteckter Kamera dreht, ermöglicht er Einblicke in eine Jugendszene, in die sich kaum ein Außenstehender wagt.

Neun Jahre später hat er fünfzig Undercover-Drehs hinter sich, auch jenseits deutscher Grenzen. Ein Lied begegnet ihm immer wieder: „Blut muss fließen knüppelhageldick…“ Hochbrisant und einzigartig ist das Material, das er unter extrem persönlichem Risiko zusammengetragen hat. Es dokumentiert hautnah, wie junge Leute mit Rechtsrock geködert und radikalisiert werden.

Gemeinsam mit dem Filmemacher Peter Ohlendorf reist der Journalist noch einmal zurück an Orte, an denen er undercover gedreht hat. Im Fokus steht dabei die Frage, die er auch auf der politischen Ebene zu klären versucht: Wie ist es möglich, dass auf der rechtsextremen Partymeile über alle Grenzen hinweg gefeiert werden kann?

Nach der Filmvorführung wird es ein Filmgespräch sowie eine Diskussionsrunde mit dem Produzenten Peter Ohlendorf und Florian Muhle geben, Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitale Kommunikation an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. In seiner Forschung und Lehre befasst er sich unter anderem mit problematischen Aspekten politischer Kommunikation in den sozialen Medien wie Polarisierung, Hate Speech und Fake News.

Karten gibt es an der Abendkasse zu regulär acht Euro, ermäßigt sechs Euro, Schüler und Studierende drei Euro.