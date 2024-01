Caserne bietet Poetry Slam mit MC Marvin Suckut

Der Poetry Slam mit MC Marvin Suckut im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen startet am Samstag, 27. Januar, ins neue Jahr. Im Casino treten ab 20.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr, Slammerinnen und Slammer aus Berlin, Stuttgart, Konstanz und Friedrichshafen an.

Auch 2024 wird der traditionsreiche Poetry Slam in Friedrichshafen fortgeführt. Der Erfolg der letzten Jahre zeigt: FN hat Bock auf Poesie! Einige der besten Poetinnen und Poeten des Landes ins Kulturhaus Caserne, um in einem dichterischen Wettstreit gegeneinander anzutreten.

Mit dabei sind: Paul Bokowski (Berlin), Marius Loy (Esslingen), Marina Sigl (Stuttgart), Lilli Nawar (Konstanz), Wehwalt Koslovsky (Husum), Anja Ganje und wohl noch andere spontane Starter. Beim Wettstreit müssen sich die Slammer nur an drei einfache Regeln halten: 1. Die Texte müssen selbstverfasst sein. 2.Es gibt ein Zeitlimit von sieben Minuten. 3. Es dürfen keine Hilfsmittel/Kostüme verwendet werden.

Am Ende entscheidet das Publikum durch Applaus, wer zum Sieger oder zur Siegerin gekürt wird. Moderieren wird Marvin Suckut.

Info: Wer sich noch bewerben möchte, schreibt eine Mail an [email protected]. Vorverkauf: www.kulturhaus-caserne.de.tickettoaster. Karten im Vorverkauf zu 12/10 Euro zuzüglich Gebühr, an der Abendkasse 15 Euro/13 Euro.