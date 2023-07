Bustour zur Ausstellungs–Trilogie „Purrmann Seeweit“

„Sommerliche Ausflugsgesellschaft“ heißt die Bustour, die am Sonntag, 6. August, ab 10.30 Uhr die aktuelle Ausstellungs–Trilogie „Purrmann Seeweit“ der Galerie Bodenseekreis in Meersburg, dem Kunstmuseum Langenargen und der Galerie in der Lände Kressbronn verbindet. Kunstliebhaber können so an einem Tag den „Purrmann–Kosmos“ entlang des Bodenseeufers erleben und erhalten von Kuratoren zudem einen vertieften Einblick in die unterschiedlichen und einander ergänzenden Ausstellungskonzeptionen.

Ausgangspunkt der Tour ist die Galerie Bodenseekreis am Schlossplatz in Meersburg. Die dortige Führung startet um 10.30 Uhr und zeigt heitere Bodenseebilder wie den „Sommer am See“ von Hans Purrmann. In Langenargen gibt es Gelegenheit zum Mittagessen. Die Führung zum Thema „Hans Purrmann als Porträtierter und Porträtist“ im dortigen Kunstmuseum beginnt um 13.30 Uhr. Um 15 Uhr folgt die Führung durch die Ausstellung „Starke Frauen“ in der Lände Kressbronn, unter denen auch Mathilde Vollmoeller–Purrmann ist. Die Rückfahrt nach Meersburg ist für 16 Uhr geplant.

Die gesamte Tour kostet pro Person 30 Euro, ermäßigt 28 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 2. August per Mail an [email protected] oder Telefon 07541/2046400 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.