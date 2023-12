Buslinien in der Kitzenwiese werden neu geordnet

Mit dem Start des neuen Friedrichshafener Stadtverkehrs am 1. Januar wird unter anderem auch das Fahrplankonzept für Friedrichshafen Ost (Kitzenwiese, St. Georgen, Berufsschulzentrum und Seewiesenesch) neu geordnet. Die Linien 6 (St. Georgen), 7 (Berufschulzentrum), 8 (Kitzenwiese) sowie die Abendlinie A6 (St. Georgen) werden dann in der „neuen“ Linie 6 zusammengefasst und sollen so ein transparentes Fahrplanangebot bieten.

„Bisher war der 30-Minuten-Takt durch die Linien 6 und 8 auf die beiden Straßenseiten verteilt. Mal wurde mit dem Uhrzeigersinn (erst Linie 8, dann 6) gefahren, dann wieder gegen den Uhrzeigersinn (erst Linie 6, dann 8). Das gehört ab dem neuen Jahr der Vergangenheit an und wird deutlich leichter verständlich“, erklärt Stadtverkehr-Chef Horst Schauerte.

Die „neue“ Linie 6 fährt dann immer den gleichen Fahrweg von der Haltestelle „Columbanbrücke“ über „Weidenring“, „Kitzenwiese“, „Schilfweg“ und wieder zurück zur „Columbanbrücke“ - einfach zu merken und immer mit den gleichen Takt-Abfahrtzeiten. Die Linie 6 wird tagsüber an Schultagen alle 30 Minuten fahren und in den Schulferien alle 60 Minuten. Auch die Abendlinie A6 wird in die neue Linie 6 weitestgehend integriert, sodass montags bei freitags ein ganztägiges Angebot von circa 5 Uhr (Samstag ab 6 Uhr, Sonn-/Feiertag ab 8 Uhr) bis spät abends entsteht. Freitags und samstags geht der Fahrplan fast bis Mitternacht - ideal, um nach Abendveranstaltungen auch ohne Auto heim zu kommen. Danach steht bis 3 Uhr morgens, wie bisher, das Ruftaxi RiA zur Verfügung.

„Zudem sind wir einem vielfachen Wunsch nachgekommen: Auf dem Weg zurück zum Stadtbahnhof fährt die Linie 6 einen kleinen Schlenker über das Berufsschulzentrum und die neue Haltestelle „Ost Brücke“, die der Anbindung des Bereichs Seewiesenesch dient“, so Schauerte. Morgens verkehren an Schultagen auf der Linie 6 einige zusätzliche Fahrten, die in erster Linie auf den Bedarf von Schülern ausgerichtet sind.