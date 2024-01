Burlesque im Kulturhaus Caserne

„Bodensee Burlesque“ veranstaltet am Samstag, 20. Januar, ab 20.30 Uhr zusammen mit dem Drag-Künstler Jeff van Phil aus der Schweiz zum dritten Mal die Show „Burlesquetopia“ im Kulturhaus Caserne (Foto: Elena Gerber). „Stereotypen bleiben an diesem Abend in ihren Schublade und auf die Bühne kommen die verschiedensten Künstlerinnen und Künstler, die die Welt mit ihrer Performance bunter machen“, heißt es in der Ankündigung.

Gerade am Bodensee sei queeres Leben noch nicht so präsent, wie es sein könnte. Mit dieser Show solle Diversität und Queerness in verschiedenen Facetten gezeigt werden, um queeres Leben und queere Kunst sichtbarer zu machen - auch bei den Menschen, die sich bisher vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben.