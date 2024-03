Buntes Osterferienprogramm im Dornier-Museum

Auf neugierige Kinder und abenteuerlustige Familien wartet in den Osterferien im Dornier- Museum ein buntes Programm. Damit könne die Welt der Luft- und Raumfahrt täglich mit zahlreichen Angeboten auf spannende Weise erlebt werden, heißt es in einer Mitteilung des Museums.

Speziell in den Osterferien wartet mit der Tonie-Box-Osterhasen-Suche eine interaktive Rätseltour auf alle kleinen und großen Spürnasen und Piloten. Ein buntes Kinder- und Familienprogramm mit Workshops und geheimnisvollen Führungen und abenteuerlichen Vorlesestunden kommen wissbegierige Nachwuchstalente auf ihre Kosten.

Der Osterhase war im Dornier-Museum unterwegs - speziell für die Osterferien wartet ein verrücktes Hasenhörspiel auf die kleinen Museumsbesucher. Mit der zackigen Hasen-Rallye auf der Tonie-Box kommen kleine Osterfans und Spürnasen voll auf ihre Kosten und folgen dem Osterhasen auf seinem Weg durchs Museum. Ob die Kinder alle Hasen entdecken, die sich im größten Technikmuseum am Bodensee versteckt haben?

Neben dem Kinderquiz und der Kinderspielecke im Museumshangar bietet der erweiterte Museums-Spielplatz mit Flugzeugrutsche, Mars-Rover, Schaukel, Wippe & Co. auf der Museumsterrasse einen luftigen Zeitvertreib mit Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens.

Das Museum bietet in den Osterferien vom 23. März bis 7. April ein vielfältiges Programm. Zahlreiche begehbare Flugzeuge und Helikopter laden im großen Museumshangar und auf dem Außengelände zum Staunen und Entdecken ein. Mit dem Do 27-Flugsimulator heben die Museumsbesucher virtuell in luftige Höhen ab.

Auf eine Reise in die dritte Dimension geht es am Donnerstag, 28. März, beim Kinder-Space-Workshop. Nach einem spannenden Rundgang durch die Weltraum-Abteilung und Erkundung der Raumfahrt-Kinderausstellung gibt es die Gelegenheit, im Do Labor unter fachkundiger Begleitung, ein eigenes Raumfahrt-Exponat zu gestalten. Galaktisch gut und mega spannend! Beginn ist um 11 Uhr und das Ende um 12.30 Uhr.

In der zweiten Osterferienwoche am Dienstag, 2. April, dürfen sich Nachwuchspiloten auf den Workshop „Über den Wolken“ freuen. Von 10 bis 11.30 Uhr wird der Traum vom Fliegen bei einer erlebnisreichen Kinderführung wahr. Anschließend gestalten alle ein tolles Traumwolkenbild.

Die Workshops sind ohne Elternbegleitung und für Kinder von fünf bis zehn Jahren geeignet; die Kosten betragen zwölf Euro pro Kind. Die Workshops dauern alle 90 Minuten.

Anmeldung