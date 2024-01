Buntes Bühnenprogramm bei der Senioren-Fasnet

„Gockelores Kikeriki“ heißt es am Sonntag, 4. Februar, bei der Senioren-Fasnet im Graf-Zeppelin-Haus. Oberbürgermeister Andreas Brand und der Verein zur Pflege des Volkstums laden gemeinsam alle Senioren ab Jahrgang 1954 aus Friedrichshafen, den Stadtteilen und den Ortschaften in den Hugo-Eckener-Saal, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt.

Los geht es mit dem närrischen Bühnenprogramm um 13.30 Uhr. Bereits ab 12.30 Uhr ist der Hugo-Eckener-Saal geöffnet. Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer können einen zusätzlichen Eingang von der Seeseite in das Graf-Zeppelin-Haus nutzen.

Die kostenlosen Eintrittskarten beinhalten Mineralwasser, Kaffee sowie ein Stück Kuchen und können unter anderem am Donnerstag, 25. Januar, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr in der Eingangshalle des Graf-Zeppelin-Hauses abgeholt werden. Die Karten werden an mehreren Ausgabeschaltern verteilt.

Außerdem gibt es am Montag, 29. Januar, ab 8 Uhr kostenlose Karten in den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach sowie im Bürgeramt in Fischbach.

Eventuelle Restkarten werden am Mittwoch, 31. Januar, um 9 Uhr, in der Tourist-Information am Bahnhofsplatz und am Sonntag, 4. Februar, vor Veranstaltungsbeginn im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses ausgegeben.

Pro Person gibt es gegen Vorlage des Personalausweises höchstens zwei Karten. Die Karten weisen Plätze an nummerierten Tischen zu. Sie müssen zur Veranstaltung mitgebracht werden.