Bundestag sucht fürs Jubiläum Geschichten der Bürger

2024 jährt sich das Bestehen des Deutschen Bundestages zum 75. Mal. Volker Mayer-Lay, der direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Bodensee, lädt aus diesem Anlass die Menschen seines Wahlkreises dazu ein, sich mit ihren persönlichen Erinnerungen aktiv an der Aktion zu beteiligen.

Egal ob interessante Begegnung, spannender Besuch, prägende Debatte; egal ob banaler oder besonderer Gegenstand wie ein Foto einer Klassenreise nach Berlin, eine Einlasskarte auf die Tribüne der Volkskammer von 1990, ausrangiertes Geschirr aus dem Bundeshaus in Bonn: „Alles ist Träger einer Erinnerung“, wird der Abgeordnete in einer Pressemitteilung zitiert.

1949 trat in Bonn der erste Deutsche Bundestag zusammen - in einem geteilten Land. 1999, zehn Jahre nach der Friedlichen Revolution in der DDR, zog das gesamtdeutsche Parlament nach Berlin. Zu diesem Jubiläum starten der Bundestag und das Bonner Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nun eine gemeinsame Aktion, die sich unter dem Titel „Ihr Parlament. Ihre Erinnerungen“ an alle Bürger des Landes richtet.

Die Fotos der jeweiligen Erinnerungsgegenstände sowie die Geschichten dazu können per Mail an [email protected] eingeschickt werden. Alle Einsendungen werden dokumentiert, eine Auswahl im Internet des Deutschen Bundestages präsentiert und spannende Objekte im Museum ausgestellt.

