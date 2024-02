Friedrichshafen

Bundespolizisten bieten Einreisenden zur Kasse

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben gestern in Friedrichshafen einen offenen Haftbefehl vollstreckt, wie die Polizei mitteilt. Bei der Einreisekontrolle eines mazedonischen Staatsangehörigen am Bodensee-Airport Friedrichshafen hätten die Polizisten am Dienstagabend einen offenen Haftbefehl gegen den Mann entdeckt.