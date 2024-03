Am Bahnhof Friedrichshafen Stadt ist es zu Bedrohungen und Beleidigungen gegen Bundespolizisten sowie einem tätlichen Angriff gekommen. Eine Polizistin und ein Polizist erlitten dabei leichte Verletzungen.

Wie die zuständige Bundespolizeiinspektion Konstanz mitteilt, informierten am Sonntagmorgen, 17. März, Mitarbeiter der DB Sicherheit GmbH die Bundespolizei über eine stattfindende körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Friedrichshafen Stadt. Die Bundespolizisten kontrollierten daraufhin einen 18- und 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Der 19-jährige Mann konnte sich nicht ausweisen und sollte zur Prüfung seiner Identität zur Dienststelle gebracht werden. Dieser Maßnahme versuchte er sich durch Flucht zu entziehen.

Fortwährende Beleidigungen

Auf der Flucht stürzte der junge Mann und konnte durch die eingesetzten Beamten kurzzeitig fixiert werden. In den Diensträumen versuchte der 19-Jährige die Bundespolizisten zu schlagen, zu treten und zu beißen. Zudem bedrohte und beleidigte er sie fortwährend. Bei der Durchsuchung seiner Sachen konnte eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Nach der Durchführung einer angeordneten Blutentnahme brachte ihn ein Rettungswagen in eine Spezialklinik.

Empfohlene Artikel Interview Mehr Kriminalität durch Flüchtlingsheime? Häfler Polizeichef redet Klartext q Friedrichshafen

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungspersonen, Widerstand gegen Vollstreckungspersonen, Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln gegen ihn.

Wer kann Hinweise zu der körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Friedrichshafen Stadt geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter 07531 / 12880 in Verbindung zu setzen.