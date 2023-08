Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Wochenende in Friedrichshafen zwei Haftbefehle vollstreckt.

Kurz nach Mitternacht wurde am vergangenen Freitag, 11. August, ein deutscher Staatsangehöriger im Stadtbahnhof in Friedrichshafen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte den 38–Jährigen erst seit wenigen Tagen, nachdem er rechtskräftig durch das Amtsgericht Überlingen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde. Die schuldige Geldstrafe konnte der Mann nicht begleichen, so dass er nunmehr 120 Tage im Gefängnis verbringen wird.

24 Stunden später nahmen Bundespolizisten an der Uferpromenade in Friedrichshafen einen 25–jährigen Mann fest. Gegen den tunesischen Staatsangehörigen lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vor. Auch nach diesem Mann wurde erst seit wenigen Tagen gesucht, nachdem das Amtsgericht Freiburg ihn wegen gefährlicher Körperverletzung rechtskräftig verurteilt hatte. Auch er konnte die offene Geldstrafe nicht bezahlen und wird ebenfalls die nächsten 120 Tage im Gefängnis verbringen.