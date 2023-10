Die Bundespolizei Konstanz hat am Wochenende fünf gesuchte Männer gefasst. Die Festnahmen erfolgten laut Mitteilung am Flughafen in Friedrichshafen, am Bahnhof in Konstanz und bei Straßenkontrollen im Landkreis Konstanz. Alle Personen bezahlten demnach ihre Geldstrafen und wendeten damit die ihnen drohenden Haftstrafen ab.

Ein bulgarischer Staatsangehöriger ging den Beamten am Bodensee-Airport ins Netz. Der 46-Jährige war im Frühjahr 2021 wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz vom Amtsgericht Lindau zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt worden, heißt es in der Mitteilung.

Zwei Festnahmen am Konstanzer Bahnhof

Zwei weitere Festnahmen erfolgten am Samstag am Konstanzer Bahnhof. Die Bundespolizei hielt zunächst einen 49-jährigen Deutschen an, der wegen Bedrohung und Beleidigung zu insgesamt 800 Euro verurteilt worden war.

Nachmittags stellten die Beamten einen russischen Staatsangehörigen fest, den die Staatsanwaltschaft Stuttgart seit September 2022 gesucht hatte. Der 42-Jährige war wegen unerlaubten Aufenthalts zu einer Geldstrafe von 325 Euro verurteilt worden.

Strafen wegen Trunkenheit im Verkehr und Betrug

Einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der wegen Trunkenheit im Verkehr noch 2330 Euro zahlen musste, griffen die Beamten am Sonntag am Grenzübergang Konstanz-Autobahn auf.

Kurze Zeit später nahm eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (CH) auf der L 190 bei Gailingen einen 48-jährigen deutscher Staatsangehörigen fest, der wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden war.