BUND informiert über Schadstoffe in Kosmetik und Spielzeug

Oft wird an Weihnachten Kosmetik oder Spielzeug geschenkt. Damit nicht Spielfiguren oder Hautcreme mit gesundheitsschädlichen Chemikalien unter dem Weihnachtsbaum landen, stellen Aktive des BUND Friedrichshafen am Samstag, 16. Dezember, ab 10 Uhr auf dem Schlemmermarkt die kostenlose „ToxFox“-App des BUND vor, Damit können Kosmetik-Produkte auf Schadstoffe überprüft werden.

Viele Alltagsprodukte enthalten Chemikalien, die mit Erkrankungen wie Krebs oder Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht werden oder die Umwelt schädigen“, sagt Brigitte Wallkam vom BUND Friedrichshafen. „Insbesondere Kinder sind durch solche gesundheitsschädliche Chemikalien gefährdet, aber auch in Erwachsenen können diese Stoffe Schaden anrichten. Über die Nahrung, die Atemluft und die Haut sammelt sich im Körper ein Schadstoff-Cocktail an, der zu Fehlbildungen von Sexualorganen, Lern- und Immunschwäche oder verfrühter Pubertät führen kann“, sagte Ulrike Kallee, Fachrefentin Chemie des BUND.

Verbraucher können mit der App die Barcodes von Kosmetika, Spielzeug und einigen anderen Produkten des alltäglichen Lebens scannen. Ist das Produkt in der Datenbank eingetragen, werden möglicherweise enthaltene Schadstoffe angezeigt. Ist das Produkt noch nicht erfasst, können die App-Nutzer sich mit einem Klick direkt an den Hersteller wenden. Die „ToxFox“-App sammelt die Informationen in einer zur App gehörenden Datenbank.