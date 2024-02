Bund informiert über Photovoltaik-Anlagen

Bürger können sich am Samstag, 2. März, ab 10 Uhr bei einem Infostand des Bund Friedrichshafen auf dem Schlemmermarkt über Balkon- und Dach-PV-Anlagen informieren. „Je nach Kombination von Speicherung, Einspeisung und Selbstverbrauch lohnt sich eine Investition in Photovoltaik-Anlagen,“ sagt Fred Boneberg vom Bund.

Marian Riederle von Fridays For Future ergänzt: „Auf jeden Fall tut man der Umwelt mit Solarenergie-Nutzung etwas Gutes. Je weniger wir fossile Energie brauchen, desto mehr CO2 Feinstaub und ähnliches ersparen wir der Umwelt.“

Außerdem informieren der Bund zusammen mit FriedrichshafenZero und Fridays For Future am Stand über Fördermöglichkeiten, heißt es in der Ankündigung. Die Stadt Friedrichshafen unterstütze Solaranlagen und Stromspeicherung mit Zuschüssen; auch von Land, Bund, KfW und ähnlichen gebe es Geld dafür.

„Der Infostand auf dem Schlemmermarkt kann keine individuelle Beratung eines konkreten Vorhabens leisten, dazu muss man die Gegebenheiten vor Ort sehen. Aber wir können an Beispielen erklären, wie man z.B. die Rentabilität berechnen oder wie man bei der Planung vorgehen kann,“ erläutert Brigitte Wallkam vom Bund und fährt fort „Wir freuen uns, dass wir Umweltverbände hier so konkret etwas zur Energiewende beitragen und die Stadt und ihre Bürger auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen können.“