Rund 30 Vereine und Gruppen präsentieren sich am Sonntag, 15. Oktober, von 12 bis 17 Uhr beim Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Friedrichshafen.

In der Innenstadt sorgen dabei Musik, Leckereien, Mitmachaktionen und Informationen für Unterhaltung. Die Geschäfte laden zum Bummeln ein. Und auch im Bodensee-Center gibt es viel zu erleben. Ein Überblick.

Was erwartet Besucher auf dem Adenauerplatz?

Rund um den Brunnen bieten auf dem Adenauerplatz gleich ein Dutzend Stände Aktionen für Kinder, Unterhaltsames und Kulinarisches, wie das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung schreibt. Die DLRG Friedrichshafen ist beispielsweise mit einem Wurfspiel, der Button-Maschine und einer Foto-Wall vor Ort, informiert aber auch über Stand-Up-Paddling. Die Verkehrswacht präsentiert die Aktion „FahrRad“ und der Pedelec-Simulator lädt zum Ausprobieren ein. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich über die Arbeit der Bahnhofsmission informieren.

Neben reinen Infoständen vom Tierschutzverein Friedrichshafen oder der Zeppelin-Universität gibt es auch Kulinarisches zu entdecken: Der Integrations- und Bildungsverein stellt nicht nur seine Arbeit vor, sondern verkauft auch gefüllte Weinblätter und weitere türkische Spezialitäten. Beim Kinderschutzbund gibt es wieder Waffeln, während der Jugend- und Kulturverein Sarajevo Kuchen und bosnische Spezialitäten anbietet.

Und der Württembergische Tauchsportverein Friedrichshafen hat neben Fakten zum Tauchsport belegte Seelen und Getränke an seinem Stand. Weiter in die Wilhelmstraße hinein gibt es eine bunte Bewegungs-Mitmach-Aktion für Kinder und Eltern am Stand von Therapie und Pädagogik am Bodensee und gleich nebenan Infos zum Tanzen von der Tanzschule No 10.

Was gibt es auf dem Buchhornplatz zu sehen?

Auf dem Buchhornplatz wird beim Zeppelin-Spielmobil eine kleine Bühne aufgebaut, auf der ab 12.30 Uhr Brassmusix, eine Brassband aus Oberschwaben, für Stimmung sorgt. Um 14 Uhr wird dann die erneute Auszeichnung von Friedrichshafen als Fairtrade-Town gefeiert. Neben der Urkundenübergabe sorgen dabei die Häfler Fairtrade-Schulen für Programm. Am Stand neben der Bühne beteiligt sich der Weltladen mit fairem Kaffee und Glücksrad am Aktionsprogramm. Schwungvoll geht es auf dem oberen Buchhornplatz bei den Tanzvorführungen des Rock’n’ Roll Club Friedrichshafen zu.

Ihre Arbeit stellen auf dem Buchhornplatz laut Mitteilung neben der Fraternität Friedrichshafen auch die Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen, Greenpeace, die Feuerwehr, das Kulturbüro und der Weiße Ring vor. Neben Ständen von Gastronomen sorgen dort die Häfler Bodenseenarren mit Waffeln, Kaffee und anderen Getränken sowie die Auszubildenden des Hotel City Krone mit ihren Ofenkartoffeln für das leibliche Wohl.

Wer präsentiert sich auf dem Romanshorner Platz?

Zu Gast ist an diesem Tag auch das „Bio-Mobil“. Vom 11. bis zum 15. Oktober macht es auf dem Romanshorner Platz Station. Mit vielfältigen Aktionen rund um regionales Bio zeigt es, warum biologische Lebensmittel gut sind und gut tun. Außerdem präsentiert sich das Technische Hilfswerk. Der Kurdische Haus sorgt auf dem Romanshorner Platz mit Spezialitäten für das leibliche Wohl.

Warum lohnt sich ein Besuch der Nordstadt und des Bodensee-Centers?

Beim verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte in der Innenstadt und dem Bodenses-Center von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Und auch in der Häfler Nordstadt machen mit Fränkel Haushaltswaren, Weber & Weiss und Kenny S. Outlet Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag mit. Bei Verköstigungen, Produktpräsentationen und speziellen Angeboten werden das Bummeln und der Einkauf zum Erlebnis für die ganze Familie, heißt es in der Mitteilung.

Welche Zusatzfahrten der Stadtbusse gibt es?

Die Silberpfeile des Friedrichshafener Stadtverkehrs fahren extra Zusatzfahrten zum verkaufsoffenen Sonntag: Neben den Linien 4, 6, 9 und 11 fahren von 12 Uhr bis 18 Uhr auch die Linien 1 (Ringverkehr), 5 (Messe), 13 (Ettenkirch) und 16 (Ailingen / Klinikum) am 15. Oktober im Stundentakt. Informationen und Fahrplanauskünfte zum Stadtverkehr gibt es im Internet unter www.stadtverkehr-fn.de