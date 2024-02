Elf Europa-Abgeordnete kommen allein aus Baden-Württemberg. Am 9. Juni werden sie neu gewählt. Doch wie funktioniert überhaupt die EU und ihre Institutionen? Mit welchen Aufgaben und aktuellen Themen beschäftigen sich Europapolitikerinnen und -politiker?

Darum geht es von Ende Februar bis Anfang Juni in der vierzehnteiligen Veranstaltungsreihe „Use your vote - Nutze Deine Stimme: Ringvorlesung zur Europawahl 2024“ an der Zeppelin Universität (ZU). Dies teilt die Hochschule mit. Eingeladen dazu sind neben Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft alle Interessierten.

Ohne Honorar

Aus verschiedenen Perspektiven auf europäische Themen zu blicken, steht im Fokus der Veranstaltungsreihe. Zu Gast sind Politikerinnen und Politiker aus dem Europäischen Parlament und dem Deutschen Bundestag, Professoren der ZU, der Universität Konstanz, der Universität Tübingen und der Technischen Hochschule Ulm sowie zivilgesellschaftliche Akteure. Nach einem Impulsvortrag gibt es jeweils eine Frage- und Diskussionsrunde.

Organisiert wird die Ringvorlesung von Studierenden der Initiative Junge Europäische Förderalisten (JEF) Bodenseekreis, unterstützt wird sie von der ZU, der Europa-Union Baden-Württemberg und der Volkshochschule Friedrichshafen. Die Idee hatte deren Kreisvorsitzender, Matthias Eckmann. Er und seine Mitorganisatoren stellen die Veranstaltung ehrenamtlich auf die Beine, auch die Redner erhielten kein Honorar, so Eckmann - denn sie stehen hinter der Idee.

Von der Straße in die Vorlesung

Die Studierenden werden die Veranstaltungen selbst moderieren, darunter Philipp Bräutigam, der Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen an der ZU studiert. Er sagt, er freue sich auf die Diskussion mit dem Europaabgeordneten Norbert Lins (CDU) über Agrarpolitik. Das Thema sei etwa im Hinblick auf die Bauernproteste während des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach aktuell.

Das Ziel von Bräutigam und JEF: den Elfenbeinturm der Uni verlassen und ins Gespräch mit den Häflern kommen. Bei der Agrarpolitik könnten die Standpunkte „näher als gedacht“ sein, so Bräutigam.

Die Veranstaltungen finden teilweise in den Räumen der Volkshochschule (VHS) und des Stadtarchivs Friedrichshafen. Detlev Maaß, Leiter der VHS, hofft, dass viele Menschen, die aktuell gegen Rechtsextremismus demonstrieren, die Vorlesungen besuchen werden. Er sagt, durch die Veranstaltungen würden die Häfler mehr über die EU sprechen - ein erster Schritt für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung.

Die Termine im Überblick

Donnerstag, 22. Februar, ZF-Campus der ZU: „How to EU? Wie funktioniert die Europäische Union?“ mit Prof. Christian Adam, Inhaber des Lehrstuhls für Vergleichende Politikwissenschaft an der ZU

Donnerstag, 29. Februar, VHS Friedrichshafen: „Braucht es das noch oder kann das weg? Reformvorstellungen der EU und was sie in der Praxis bedeuten“ mit Prof. Georg Jochum, Inhaber des Lehrstuhls für Steuer- und Europarecht an der ZU

Donnerstag, 7. März, Stadtarchiv Friedrichshafen: „Emotionen in der EU-Migrationspolitik“ mit Prof. Simon Koschut, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Sicherheitspolitik an der ZU

Donnerstag, 14. März, VHS Friedrichshafen: „Alle für einen, einer für alle? Differenzierte Integration und Europäisches Regieren in der EU27“ mit Prof. Dirk Leuffen, Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaft an der Universität Konstanz

Donnerstag, 21. März, ZF-Campus: „Wie schlecht geht es unserer Landwirtschaft wirklich?“ mit Norbert Lins (CDU), EU-Abgeordneter, Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft

Donnerstag, 4. April, ZF-Campus: Vom Club of International Politics e.V. organisierte Podiumsdiskussion „Die EU als zukunftsträchtiger Wirtschaftsstandort in Europa“

Donnerstag, 11. April, VHS Friedrichshafen: „Sind unsere europäischen Werte bei der Europawahl gefährdet?“ mit Evelyne Gebhardt, Vorsitzende Europa-Union Baden-Württemberg

Donnerstag, 18. April, ZF-Campus: „Europarecht – zwischen Theorie und Praxis“ mit René Reparsi (SPD), EU-Abgeordneter

Donnerstag, 25. April, ZF-Campus: Diskussion mit ZU-Alumnus Phil Hackemann (FDP), Spitzenkandidat der FDP Bayern für die Europawahl

Donnerstag, 2. Mai, ZF-Campus: „Zeitenwende der EU – Hat Frieden eine Chance?“ mit Josip Juratovic (SPD), Bundestagsabgeordneter

Donnerstag, 9. Mai, ZF-Campus: Diskussion mit Prof. Steffen Reik, Spitzenkandidat des SPD-Kreisverbandes Ulm für die Europawahl

Donnerstag, 16. Mai, VHS Friedrichshafen: „Der Geist der europäischen Integration und das ,geopolitische Erwachen‘ der EU: Wohin, Europa?“ mit Prof. Thomas Diez, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen an der Universität Tübingen

Donnerstag, 23. Mai, ZF-Campus: Diskussion mit Emma Grabow, Landesvorsitzende der JEF Baden-Württemberg

Donnerstag, 6. Juni, ZF-Campus: „Europäische Perspektiven auf die Taiwanstraße“ mit Anja Blanke, akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Moderne China-Studien an der ZU

Die Veranstaltungen werden als Podcast aufgezeichnet. Weitere Informationen gibt es hier.