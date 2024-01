Bürgerprojekte können Förderung beantragen

Die Stadt fördert Projekte von Häfler Vereinen, Initiativen, Gruppen oder Einzelpersonen, die dem Gemeinwohl dienen und überwiegend ehrenamtlich durchgeführt werden. Die Bewerbungsfrist für die erste Förderrunde 2024 endet am Donnerstag, 15. Februar, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt.

„Lasst Ideen sprudeln - engagiert für Friedrichshafen“ ist der Leitspruch, nach dem die Stadt Friedrichshafen Projekte von Bürgerinnen und Bürgern fördert. Einzelne Projekte können mit bis zu 10.000 Euro unterstützt werden.

An Ideenreichtum mangele es den Häflerinnen und Häflern nach Angaben der Stadt bisher nicht. Im vergangenen Jahr wurden Konzepte aus ganz unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - von Kunst und Kultur über Kinder und Senioren bis hin zur Forschung und Umwelt - aus dem Budget „Bürgerschaftliches Engagement“ unterstützt. Die Bundspechte-Gruppe in Kluftern beispielsweise wurde nach längerer Pause wiederbelebt und neu aufgestellt. Im Projekt „Erlebniswerkstatt Natur“ erkunden 31 Kinder aus Kluftern in mehreren Treffen während des Schuljahrs 2023/2024 die Natur. Zusammen experimentieren, kochen, schnitzen und bauen sie. Hierbei sollen den kleinen Entdeckern Themen wie Achtung vor der Natur, Tierschutz, Bedeutung des Waldes, Landwirtschaft oder auch die Müllproblematik nähergebracht werden.

Zusammenhalt im Quartier und die Förderung der Gemeinschaft - mit seinem Grillstand beim Quartiersfest wollte der Syrische Kulturverein hierzu einen Beitrag leisten. Durch die Ausgabe kostenloser Speisen, konnten auch einkommensschwache Familien das Fest genießen. Eine Anschub-Finanzierung für die neue Kluftinger Kleinkunstbühne wurde ebenfalls gewährt. Das Projekt fand Zuspruch: Insgesamt über 860 Zuschauerinnen und Zuschauer ist die Bilanz im Startjahr 2023. Die Bandbreite der Veranstaltungen reichte von Musik über Mundart-Geschichte, Zauberei bis zu Stand-up-Comedy und einer zusätzlichen Kinder-Veranstaltung.

Mit Fördermitteln unterstützt wurde außerdem das Drohnenteam der Jagdgesellschaft Ailingen, das künftig während der Mähzeit Rehkitze vor Verstümmelung oder Tötung durch Mähgeräte schützt. Ein vergleichbares Projekt wurde bereits in Kluftern gefördert.

Mit dem Projekt „Neugier auf Kunst wecken“ vermittelt der Kunstverein Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu zeitgenössischer Kunst. Sie sollen Freude an der vielfältigen künstlerischen Arbeit zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler erfahren. Durch den Besuch verschiedener Ausstellungen und den direkten Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern lernen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen, was auch einen Beitrag zu Toleranz und Gemeinschaft schafft. Auch Fördermittel für ein Projekt aus der Forschung wurde vom Komitee bewilligt. Hier geht es um die automatisierte Satellitendatenanalyse der Landwirtschaft im Bodenseeraum.

Beantragt werden können auch Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit von Vereinen und Gruppen. Die Zuschüsse können beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, für ein Coaching, eine Supervision und für Fortbildungen genutzt werden. So wurden im vergangenen Jahr diverse Unterstützungsleistungen bewilligt, unter anderem für Senioren-PC-Kurse oder auch für besondere Anerkennungsaktionen.

Die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen berät telefonisch unter 07541/203-3119 oder per Mail an [email protected], wie Anträge gestellt werden. Weitere Informationen zum Förderbudget gibt es unter www.förderprogramme.friedrichshafen.de.