Bürgermeister Andreas Hain liest Schülern vor

Am bundesweiten Vorlesetag hat Bürgermeister Andreas Hein der jahrgangsübergreifenden 1. und 2. Klasse der Ludwig-Dürr-Schule aus dem Buch „Die höchstfamose Zoo-Schule“ von Jochen Till vorgelesen. Die Schülerinnen und Schüler hörten gespannt zu und hatten anschließend noch viele Fragen an den Bürgermeister.

Das Medienhaus am See lädt zum bundesweiten Vorlesetag immer eine bekannte Persönlichkeit aus Friedrichshafen zum Vorlesen ein, wie es mitteilte. In diesem Jahr war es Bürgermeister Andreas Hein, der den Klassen 1 und 2 der Ludwig-Dürr-Schule aus dem Buch „Die höchstfamose Zoo-Schule“ von Jochen Till vorlas. Die Geschichten aus der Zooschule kamen bei den Kindern gut an. Weil das Buch den Kindern so gefiel, musste die Klassenlehrerin es für die Schulkasse ausleihen, so das Medienhaus am See.

Nach dem Vorlesen hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Fragen an Bürgermeister Andreas Hein zu stellen. Sie wollten wissen, was ein Bürgermeister so alles macht und wie man überhaupt Bürgermeister wird. Weitere Fragen waren, warum Friedrichshafen denn Friedrichshafen heißt und wie alt das Rathaus ist.

Zur Erinnerung an den Vorlesetag im Medienhaus am See erhielten alle Schülerinnen und Schüler von Bürgermeister Andreas Hein und der Lesemöwe Frieda einen Frieda-Schlüsselanhänger. Den bundesweiten Vorlesetag gibt es bereits seit 2004 und ist das größte Vorlesefest Deutschlands. An diesem Tag soll ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens gesetzt werden.