Mit einem Vorschlag zum Busverkehr wartet das Bürgerforum FN-Ost auf. Aufgrund der am 1. Januar 2024 in Kraft tretenden neuen Fahr- und Linienpläne der Stadtverkehr GmbH haben sich die Mitglieder ein Projekt vorgenommen, das den Stadtverkehr ergänzen könnte.

Vorgestellt wird diese Idee bei der Versammlung des Stadtforums am Montag, 27. November, um 19 Uhr im Gemeindezentrum Arche in der Paulinenstraße.

Anbindung an die Stadtbuslinien

Walter Raithel hat bereits Erfahrungen mit einem Modell gemacht, das jetzt das Bürgerforum einführen will. Es geht um einen Bürgerbus, der Quartiere an das vorhandene Liniennetz anbinden könnte, und zwar dort, wo ein Stadtbus keine Möglichkeit hat, die entlegeneren Orte der Stadt zu erreichen. „Wir wollen dem Stadtverkehr keine Konkurrenz machen. Und an einigen Orten kann auch gar kein Linienbus fahren. Aber es gibt Menschen, die mit dem öffentlichen Personennahverkehr ihre Ziele erreichen wollen“, sagt Walter Raithel.

Mit den neuen Buslinien habe die Stadtverkehr GmbH teilweise die Interessen und Anliegen der Menschen im Bereich Seewiesenesch und FN-Ost berücksichtigt. Immerhin wird es an der Brücke der Lindauer Straße eine neue Haltestelle geben, meint Walter Rathel. Die Linie 6 wird ab Januar alle Haltestellen abfahren und in einem guten Takt die Bereiche bedienen, die zuvor von mehreren anderen Linien bedient wurden.

Verein soll Lücken füllen

„Das ist gut, aber wie geht es noch besser?“, fragt das Bürgerforum und hat die Idee eines Bürgerbusses entwickelt, der von einem Verein getragen und von ehrenamtlichen Fahrern gestemmt werden müsste. Für einen großen Linienbus lohne es sich nicht, alle 30 Minuten in den Seewiesenesch zu fahren. Trotzdem gebe es Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die einen Bus brauchen, argumentiert das Bürgerforum.

Die Idee, einen Verein zu gründen, um diese Lücken zu füllen, hat das Bürgerforum FN-Ost bereits mit dem Geschäftsführer der Stadtverkehr GmbH, Horst Schauerte, besprochen. Der wird auch am Montag in die Versammlung des Bürgerforums kommen und den neuen Fahrplan des Stadtverkehrs vorstellen. Horst Schauerte habe dem Bürgerforum „Unterstützung im rechtlichen und technischen Rahmen“ zugesagt.

Initiatoren suchen Gleichgesinnte

Und jetzt wollen die Initiatoren mit ihrer Idee auch in die Öffentlichkeit. Denn sie gehen davon aus, dass es in anderen Teilbereichen des Stadtnetzes ebenfalls weiße Flecken gibt, die der Stadtverkehr aus wirtschaftlicher Sicht nicht versorgend kann. „Was müssen wir tun, damit die Lücken zwischen den Wohnquartieren und den Netzpunkten, an denen die Menschen den Stadtbus nutzen können, geschlossen werden?“, will Walter Raithel wissen.

In der Versammlung des Bürgerforums FN-Ost wird es aber auch um andere Themen gehen. So will Eberhard Utz, Vorsitzender des Bürgerforums, nicht nur mit den Gästen der Frage nachgehen, was alles umgesetzt werden konnte, sondern auch künftige Themen besprechen. „Was ist noch offen, was bewegt die Einwohner, wo können wir mitgestalten?“, fragt er.

Quartier braucht einen Raum

Dazu gehören vor allem die Pläne für einen Treffpunkt auf dem Habakuk-Gelände in FN-Ost. Wenn dort Wohnhäuser gebaut würden, dann sei es wünschenswert, dass dort auch ein Versammlungsraum für das Quartier entstehen könnte. „Wir haben in ganz FN-Ost keinen städtischen Raum, so wie andere ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem man sich treffen kann“, sagt Eberhard Utz.