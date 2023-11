Von wegen kalte Jahreszeit. Thomas und Stephan Vogt wollen dafür sorgen, dass es den Menschen in Friedrichshafen warm ums Herz und im Magen wird.

Dazu bauen die Wirte in ihrem Lammgarten an der Uferpromenade wieder ein Winterdorf mit Hütten, Feuerstellen und Unterständen auf. Eröffnung ist am Freitag, 17. November. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Extra Bühne, mehr Programm

Geöffnet ist das Winterdorf immer freitags und samstags ab 16, sonntags ab 13 Uhr, und zwar jeweils bis 22 Uhr. Die Eröffnungsfeier mit DJ Gino am Freitag, 17. November, beginnt um 17.30 Uhr. Am Samstag darauf ist ab 18 Uhr DJ Stefan von Bierkeller am Start. Außerdem sorgt an zwei Abenden Sängerin Steffi Mira mit Band für weihnachtliche Klänge. Und der Seehasen-Fanfarenzug lässt nicht nur bei der X-Mas-Party am Samstag, 23. Dezember, von sich hören.

„In diesem Jahr haben wir unser Programm deutlich erweitert und extra eine Bühne aufgebaut“, sagt Thomas Vogt. Wie lange das Winterdorf insgesamt stehen bleibt, ist noch nicht entschieden.

Er und sein Bruder Stephan denken gerade darüber nach, auch zum Jahreswechsel eine Party zu schmeißen. Die im vergangenen Jahr sei sehr gut angekommen. „Entsprechende Anfragen erreichen uns bis aus Stuttgart. Für eine Veranstaltung an Silvester bräuchten wir allerdings genügend Personal“, erklärt der Betreiber.

Fußball-WM als Auslöser

2022 bewirteten Thomas und Stephan Vogt ihre Gäste im Biergarten an der Uferpromenade erstmals nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Ausschlaggebend war die Fußball-WM in Katar im November und Dezember 2022. Die Wirte installierten eine große Leinwand, das erfrischende Public Viewing funktionierte sogar bei Schneetreiben.

Spot an: Ein Winterdorf benötigt unbedingt die passende Beleuchtung. (Foto: Tanja Poimer )

Nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft hatte sich das Thema rasch erledigt. Doch die Gäste ließen es sich nicht nehmen, das Winterdorf weiterhin zu besuchen. Weshalb die Brüder beschlossen, den Budenzauber erneut zu veranstalten.

„Das Wetter hätte besser sein können, es regnete viel, und trotzdem war das Winterdorf 2022 ein voller Erfolg. Dazu kommt, dass wir den Platz und die Hütten ohnehin haben. Unsere Familie ist seit mehr als 30 Jahren als Schausteller auf Weihnachtsmärkten unterwegs“, berichtet Thomas Vogt.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit aus dem sommerlichen Lammgarten ein weihnachtliches Winterdorf wird. (Foto: Tanja Poimer )

Zudem könnten die Mitarbeiter über die Biergarten-Saison hinaus bis Dezember weiter beschäftigt werden. Die Pause, bis der Lammgarten Ende März wieder eröffnet, sei dadurch nicht so lang. Einen weiteren Aspekt nennt Stephan Vogt: „Wir wollen ausprobieren, wie sich das Projekt entwickelt, wenn es sich erst richtig herumgesprochen hat.“

So schaut’s aus

Dazu sind dort, wo sonst Biergarnituren stehen, Hütten, Feuerstellen, Heizstrahler und Unterstände im gemütlichen Rund angeordnet. Auf dem Boden hat das Winterdorf-Team 25 Kubikmeter Hackschnitzel verteilt, damit es von unten nicht so schnell kalt wird. Es gibt beispielsweise Erdbeer- oder Orangen-Ingwer-Glühwein, Glüh-Gin, Kinderpunsch, alkoholfreie Getränke, Crêpes, gebrannte Mandeln, Grillwürste, Steaks und Pommes.

"Wir haben den Platz und die Hütten": Nicht umsonst ist Schaustellerfamilie Vogt seit mehr als 30 Jahren unter anderem auf Weihnachtsmärkten vertreten. (Foto: Tanja Poimer )

Eine Tasse ganz normaler Glühwein soll zwischen 3,50 und 4 Euro kosten. Den exakten Preis bestimmen die Wirte noch. Ebenfalls eingebunden ist die fest installierte Schirmbar als Ausschank. Toiletten stehen im Lammgarten-Gebäude zur Verfügung. Im Hafenstadel, der zum Lammgarten gehört, findet unter anderem am Samstag, 18. November, eine Malle-Party statt. Für private Veranstaltungen werden die Club-Räume in der Winterdorfzeit nicht vermietet.

Ergänzung zur Bodensee-Weihnacht

Die Lammgarten-Wirte sehen ihr Winterdorf auf keinen Fall als Konkurrenzveranstaltung zur Bodensee-Weihnacht, die am Donnerstag, 30. November, eröffnet und bis Freitag, 22. Dezember, dauert.

Sie sind überzeugt, dass sich die Veranstaltungen gegenseitig beleben. „Schon im vergangenen Jahr waren viele Leute zuerst auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, dann in einem Restaurant beim Weihnachtsessen und zum Abschluss bei uns oder umgekehrt“, sagt Stephan Vogt.

Die umtriebige Schaustellerfamilie ist übrigens wie gewohnt auf der Bodensee-Weihnacht mit Glühweinhütte und Eisenbahn für Kinder vertreten. Und nicht nur das, wie Thomas Vogt erzählt: „Wir sind mit sechs Hütten und einem Karussell auf dem Weihnachtsmarkt in Ravensburg und mit zwei Hütten in Bregenz dabei.“