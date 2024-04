Bücherwürmer: Leonie und Miriam lesen am besten

Der Jury ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. 14 Schülerinnen und Schüler aus dem Bodenseekreis waren zum Vorlesewettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in den Kiesel nach Friedrichshafen gekommen und einer fesselte die Zuhörer mit seiner Geschichte mehr, als der andere. Bereits in den Vorentscheiden in ihren Klassen und an den Schulen hatten die Sechstklässler bewiesen, wie schön sie die Worte eben nicht nur vom Blatt ablesen, sondern den Figuren zwischen den Buchseiten Leben verleihen konnten. Nun ging es um das Ticket zur Teilnahme am Regionalentscheid in Tübingen .

Und nun es wurde ernst. Katja Epple von der Buchhandlung Fiederer, Dunja Obermayr (Buchhandlung Gessler), Roland Trusits vom Karl-Maybach-Gymnasium, Andrea Bodendorf (Medienhaus am See) und der Vorjahressieger Julian Meergans hörten ganz genau zu und machten sich Notizen, während die Schülerinnen und Schüler vor ihnen jeweils drei Minuten aus ihrem Lieblingsbuch vorlasen. Tamara Schulz von der GHS Owingen hatte sich für „Ronja Räubertochter“ entschieden, Phyllis Streich ( GHS Überlingen ) für „Die drei Fragezeichen – Der Mann ohne Kopf“ und Pia Dreher vom Droste-Hülshoff-Gymnasium Meersburg las aus dem Buch „Spuk in Abercrombie House“. Für einen kurzen Moment tauchten die Zuhörer in die Geschichten ein und wurden durch das Klingen eines Gongs wieder in die Realität zurückgeholt.

Lange konzentrierte Minuten waren es dagegen für die Finalisten, die ihre Texte vermutlich ein ums andere Mal geübt hatten und nun jedes Wort erneut sorgfältig und sauber ablesen mussten. Niklas Engelmann (Park-Realschule Kressbronn) nahm die Zuhörer mit auf ein Abenteuer von „Bo im Wilden Land“, während Dana G. vom Karl-Maybach-Gymnasium aus dem Buch „Seide und Schwer“ vorlas. Leander Graf (Bildungszentrum Markdorf, Realschulteil) wagte sich gar an Tolkiens „Der Hobbit“ heran und Jana Heggelbacher von der Realschule Überlingen gab „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ zum Besten. Doch den meisten gelang das Vorlesen ohne erkennbare Mühe. Ob junge Hobbydetektive, Seefahrer oder Hobbits – die Vorlese-Talente schlüpften in jede Rolle und gaben jeder Figur eine Stimme. Lebendig und flüssig lasen sie aus ihren Büchern vor. Ihre Begeisterung fürs Lesen steckte an.

Das änderte sich auch nicht, als Organisatorin Astrid Weisner den Finalteilnehmern ein Überraschungsbuch vorlegte. Jeder musste noch einmal zwei Minuten aus Juma Kliebensteins „Der Tag an dem ich cool wurde“ vorlesen. Kein Problem für Daniel Hertkorn (Graf-Zeppelin-Gymnasium) und Gina Kowalski (Realschule Ailingen), die zuvor „Die Knickerbocker Bande – Der Fluch des schwarzen Ritters“ beziehungsweise „Spaghetti criminale“ gelesen hatten. Auch Laura Störzer vom Montfort-Gymnasium Tettnang (Vorstadtkrokodile 3), Fabian Vöhringer (Graf-Soden-Realschule; „Käpt´n Mausbart und die Gewitterinsel“) und Jutta Waldvogel (Freie Waldorfschule Überlingen; „Aminas Lied“) gelang der Übergang von der wohl bekannten Geschichte zum neuen Text ohne Probleme.

Nächster Halt: Regionalwettbewerb

Ein schwieriges Unterfangen für die Jury, hier einen Sieger oder eine Siegerin zu ermitteln. Doch nach zähem Überlegen standen sie fest: Eine Nuance besser als ihre Konkurrenten waren Miriam Klann von der Bodenseeschule und Leonie Walle vom Gymnasium Überlingen. Miriam Klann, die in der Gruppe der Hauptschulen angetreten war, hatte aus dem Buch „Pferdeparadies Weidenhof – Cameros Geheimnis“ vorgelesen und darf nun Ende März im Regionalentscheid erneut im Medienhaus antreten. Leonie Walle hatte die Zuhörer nach London, in die „City of Cats“, mitgenommen und darf sich nun über die Teilnahme am Regionalentscheid in Tübingen freuen. Die Urkunden überreichte Bürgermeister Peter Hauswald.