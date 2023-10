us dem Nebenzimmer höre ich meinen Mann laut in den Hörer rufen: „Das mache ich doch!“ Sein Geduldsfaden ist kurz davor zu reißen, das spüre ich auch aus zehn Metern Entfernung. Und ich kann ihn verstehen. Die gesamte letzte Stunde saß er am Hörer, in der Warteschleife des Microsoft-Kundenservice. Ohne Hilfe kann er die Programme, die er zum Arbeiten braucht, nicht mehr öffnen.

„M wie Martha, O wie Otto“

Fünf Minuten zuvor ist er endlich durchgekommen. Eine Dame am anderen Ende der Leitung verspricht Hilfe. Er soll ihr dazu die zugehörige E-Mail-Adresse nennen. Er fängt also an, die 31 Buchstaben lange Adresse zu buchstabieren. Und zwar ganz langsam: „M wie Martha, O wie Otto, N wie Nordpol“, sagt er, als die Frau ihn unterbricht. „Bitte buchstabieren Sie mir die Adresse im deutschen oder im Nato-Alphabet“, erklärt sie mit süßlicher Stimme. Er fängt also wieder von vorne an. Doch bereits nach dem zweiten Buchstaben unterbricht sie ihn wieder und fragt: „Also N, O, T...?“ Nein, antwortet er ganz geduldig und buchstabiert erneut.

„M wie Martha, O wie Otto, N wie Nordpol.“ So geht das hin und her, etwa zehn Mal. Langsam verzweifelt mein Mann. Als die Frau am anderen Ende ihn schließlich zum elften Mal auffordert zu buchstabieren, ruft er die Buchstaben so laut ins Telefon, dass mittlerweile sämtliche Nachbarn die E-Mail-Adresse mitschreiben könnten. Es folgt: Stille. Eine Stunde Warteschleife, acht Minuten Gespräch, ohne dem Ziel etwas näher gekommen zu sein. Das technische Problem hat mein Mann dann einen Tag später gelöst. Übrigens ohne die Hilfe von Microsoft. An deren Adresse kann man in dem Fall nur schicken: N, wie „Danke für nichts“.