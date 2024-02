Zum Geburtstag wird gefeiert. Das können die Narren bekanntermaßen am besten und was die Buchhorn-Hexen bei ihrer Geburtstagsparty im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) auf die Bühne brachten, ist aller Ehren wert. Der Abend begann mit einem Empfang in der Skybar des Lukullum.

1 von 10

Und da begrüßten Zunftmeister und Präsident des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, Oliver Venus und Karl Haller, neben Oberbürgermeister Andreas Brand und vielen anderen Ehrengästen auch den Zugmarschall des Mainzer Carneval Clubs, Stefan Baum. Der hätte eigentlich in Mainz seinen Auftritt bei der Live-Übertragung des Carneval-Balls „Mainz bleibt Mainz“.

Ehrung für Mainzer Zugmarschall

Zum Geburtstag „75 Jahre Häfler Fasnet“ ließe er es sich aber nicht nehmen, in Friedrichshafen zu gratulieren. Er bekam die goldene Ehrennadel der Seegockel und eine noch nicht im Umlauf befindliche Kappe der Seegockel, die der Zunftmeister aus dem Ärmel zog.

Markus Stark, Narrenmeister und Präsident des Alemannischen Narrenrings (links vorne), überreicht dem Hexenmeister der Buchhorn-Hexen, Bernd Huckle, ein Bild des ANR-Hexenmeisters, den Bernd Huckle beim Ringtreffen 2019 in Friedrichshafen selbst dargestellt hat. (Foto: Ralf Schäfer )

Später im Graf-Zeppelin-Haus begann der Brauchtumsabend mit den Glückwünschen des Alemannischen Narrenrings, der in Friedrichshafen gegründet worden ist. Der Abend ging nahtlos über in eine große Hexenparty, wie man sie sich öfters wünschen würde - folgt man der Begeisterung des Publikums.

Ein neu choreografierter Tanz

Die Buchhorn-Hexen, die ebenfalls 1949 gegründet wurden, nutzten den Abend, um ein Programm auf die Bühne zu bringen, das seinesgleichen sucht. Gleich zu Beginn kam der neue Hexentanz, der von Inge Hüls, Mathias Martin und Claudia Herrmann choreografiert wurde. Zu El Amor Brujos Stück „Danza rituel del fuego“ - Feuertanz - fand der Tanz enorm viel Beifall. Der Geist der Rauhnacht wollte den Hexen das Spiel verderben, was natürlich nicht gelang. Tänzerisch und erzählerisch war das ein großartiger Hexentanz, wie er selten zu sehen ist.

Der weiße Grendl beim Grendl-Tanz der Seegrendl ist sonst nur bei der Taufe am Schlosssteg zu sehen. Diesmal auf der Bühne m GZH. (Foto: Ralf Schäfer )

Selten ist auch der Weiße Grendl der Seegrendl zu sehen. Er taucht bei deren Taufe am Schlosssteg auf, ansonsten aber nie auf der Bühne. Das war an diesem Abend auch anders, ein tolles Geschenk an die Buchhorn-Hexen. Ein solches brachten auch die Pauliner Kuckuck, die ihre gestimmten Schellen dazu nutzen, ein Lied zu spielen. Die Gruppe Pauliner Kuckuck feiert in diesem Jahr - etwas angesichts des Vereins- und Hexenjubiläums untergegangen - auch 70-jähriges Bestehen.

Versteigerung einer Maske

Aus Ravensburg grüßte die Schwarze Veri Zunft mit der Hexenliesel vom Pfannenstiel, die ebenfalls einen sehenswerten und kurzweiligen Hexentanz mitbrachte.

Einer der vielen Höhepunkte des Abend war dann die Versteigerung einer unbemalten Hexenmaske, die Uschi und Wolfgang Kosemund gespendet hatten. Diese Maske sollte für mindestens 400 Euro den Besitzer wechseln und das Geld werden die Buchhorn-Hexen an die Friedrichshafener Tafel spenden. Am Ende lieferten sich einige ein Bietergefecht und Thomas Arnold bekam den Zuschlag bei 2600 Euro.

Thomas Arnold (links) ersteigert die unbemalte Hexenmaske für 2600 Euro, die die Buchhorn-Hexen der Friedrichshafener Tafel spenden. (Foto: Ralf Schäfer )

Die Party der Hexen sollte noch weitergehen. Mit knapp 50 Musikerinnen und Musikern kamen die Xälzbära aus Dürnau auf die Bühne. Eine Truppe, die Guggenmusik zur Perfektion brachte. Diese alemannische Art der Blasmusik, bei der Trommeln, Schlagzeug und Pauken den Takt angeben und die Musik dominieren, bringt Blasmusik mal ganz anders, manchmal schräg und sehr meisterlich an der Melodie vorbei gespielt auf die Bühne.

Atemberaubende Akrobatik

Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, kam die Faschingsgesellschaft Laudonia aus Lauingen mit Hofstaat, Prinzenpaar und -garde sowie der atemberaubenden Showtanzgruppe. Wer nicht vorher schon aufgestanden war, folgte dem Beispiel vieler anderer spätestens jetzt. Akrobatik wie sie im Zirkus schon begeistert, sorgte auf der Bühne des GZH dafür, dass nächstes Mal die Discokugel an der Decke etwas höher gehängt werden könnte. Bis dahin flogen die Damen der Showtanzgruppe.

Die Showtanz-Gruppe der Laudonia, vor Jahren schon mal beim Bürgerball, stellte ihre Einzigartigkeit ernreut auf der GZH-Bühne unter Beweis. Das Publikum war begeistert und verfolgte den Auftritt gegen Ende nur noch im Stehen. (Foto: Ralf Schäfer )

Den Buchhorn-Hexen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und für dieses Programm, das Alexandra Bernhard und Bernd Huckle an diesem Abend moderierten.