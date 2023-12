Brezeln für gute Beleuchtung

Es ist kurz nach sieben Uhr und das Thermometer zeigt kühle vier Grad und es regnet leicht. An den Kreuzungen der Unterführungen beim Maybachplatz Nord steht der Nikolaus zusammen mit dem Ersten Bürgermeister Fabian Müller. Mit von der Partie waren auch mehrere Mitarbeitende und Auszubildende der Stadtverwaltung. Sie überraschten Radelnde mit gut beleuchteten Fahrrädern mit einer Brezel.

„Guten Morgen, darf ich Ihnen eine Brezel dafür schenken, dass sie mit Licht fahren?“, so der Nikolaus. Die Radlenden freuten sich über die frische Brezel und das Schokoherz.

Erster Bürgermeister Fabian Müller unterstützt die Aktion früh morgens sehr gerne: „Mit der Aktion wollen wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit sind, dafür belohnen, dass sie mit Licht fahren. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass das Fahrradlicht eingeschaltet ist und man so besser gesehen wird“, sagt Erster Bürgermeister Fabian Müller. Denn - wer mit gutem Licht unterwegs ist, am besten ergänzt durch helle, reflektierende Kleidung, tut was für seine eigene Sicherheit, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Insgesamt wurden bei der Nikolaus-Aktion an diesem Morgen 200 Brezeln an Radelnde mit gut beleuchteten Fahrrädern verteilt. Bei der Aktion sorgt der Nikolaus nicht nur dafür, dass Unbeleuchteten ein Licht aufgeht, sondern belohnt vorbildliche Radlerinnen und Radler mit einer frischen Brezel.

Friedrichshafen engagiert sich seit Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen (AGFK) Baden-Württemberg und beteiligt sich deshalb auch dieses Jahr an der landesweiten Aktion.