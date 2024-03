Mit einem breiteren Kader und einer positiven Grundstimmung machen sich die Bezirksliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Samstag an die Donau auf. Bei der dort beheimateten SG Ulm-Wiblingen wollen die Blisshards nicht ohne Zählbares abreisen (20 Uhr, Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen).

Zum Gegner gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Außer, dass uns eine harzfreie Halle erwarten wird. Marius Ratt

Gut aus Häfler Sicht, dass die sich personellen Lücken in der Aufstellung allmählich wieder schließen. Dies war - das bestätigten in den vergangenen Wochen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Spieler wie beispielsweise Martin Westerholt oder Ruben Röhner - eine zu große Hürde für das Spiel der Blisshards. Mit den zuletzt im Rückraum schmerzlich vermissten Elias Rebstein und Klemen Kotnik dürfte das Interims-Trainergespann Marius Ratt und Ingo Ortlieb allerdings nun wieder rechnen können. „Zum Gegner gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Außer, dass uns eine harzfreie Halle erwarten wird“, sagt Ratt, der den an der Schulter operierten Cheftrainer Andreas Rohrbeck nach wie vor an der Seitenlinie der Blisshards vertritt.

Der Blick auf die Tabelle der Bezirksliga Bodensee-Donau schiebt die Favoritenrolle jedoch klar den Hausherren zu. Denn die SG liegt momentan auf einem starken vierten Platz, während Friedrichshafen-Fischbach auf Position acht geführt wird. Hört sich nach einem deutlichen Unterschied an, sind aber eigentlich nur wenige Minuspunkte zwischen beiden Mannschaften. Ohnehin sind das obere und das untere Mittelfeld recht eng beisammen. Und: Ulm-Wiblingen hat eine Partie mehr auf dem Konto als der kommende Gegner aus der Zeppelin- und Messestadt.

Genug zur Statistik, zurück in die Praxis, wenn Marius Ratt erklärt: „Wir fahren optimistisch nach Ulm, weil wir den einen oder anderen Rückkehrer zurück im Team erwarten. Der vergleichsweise dünnere Kader hat es uns in den vergangenen beiden Spielen schwer gemacht. Da hatten wir aus meiner Sicht nicht die benötigte Breite im Team.“

Im Hinspiel lieferten sich die beiden Vereine übrigens ein wahres Offensivspektakel mit nicht weniger als 84 Toren in 60 Minuten. 46:38 hieß es Ende Oktober 2023 für die Häfler Handballer in der heimischen Bodenseesporthalle. Bleibt abzuwarten, ob die Abwehrreihen dieses Mal stabiler zu Werke gehen oder ob sich die Zuschauer an ähnlich vielen Treffern erfreuen können.

Mimmenhausen/Mühlhofen empfängt Drittliga-Reserve

Zum dritten Mal in Folge zu Hause dürfen die Südbadenliga-Handballer der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen ran. Am Samstag um 20 Uhr gastiert im Bildungszentrum Salem die HSG Konstanz II. Mit einer beeindruckenden Serie von acht ungeschlagenen Spielen im Rücken, darunter der verdiente Sieg gegen den Tabellenführer TuS Steißlingen in der Vorwoche, reist die Drittliga-Reserve auf die andere Seeseite. Der erste Vergleich zwischen den beiden Teams endete mit einem klaren Sieg für Konstanz 2 (42:30).

Die Mimmenhausener wollten auf dem Sieg der Vorwoche aufbauen, doch die Punkte wurden teuer erkauft. Einige Spieler, darunter Leistungsträger wie Hendrik Dahm und Markus Allgaier trugen Verletzungen davon und konnten die gesamte Woche kaum beziehungsweise nur eingeschränkt trainieren, was bei dem ohnehin schon kleinen Kader und den vielen Langzeitverletzten (unter anderem Robert Boitor und Florian Schweda) kaum ordentliches Training ermöglichte.

Nach dem Spiel lädt Mimmenhausen/Mühlhofen zur Hallenparty ein, um den Spieltag gemeinsam ausklingen zu lassen.