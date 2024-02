Seit Mitte der Neunziger Jahre spenden die Akteure des Bürgerballs und der Elferrat des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen an soziale Projekte in der Stadt. So auch in diesem Jahr. 999,99 Euro bekommen jeweils Diakon Martin Rebmann und Pfarrer Hans-Jürgen Bauer für Hilfs-Projekte, die sie selbst aussuchen. Der Restbetrag, der noch in der Kasse ist, darf laut Elferrat Tino Jaeger im Bedarfsfall abgerufen werden.

Die Elferräte Daniel Wicker und Tino Jaeger (rechts) übergeben die Spende an Diakon Martin Rebmann und Hans-Jürgen Bauer (von links) (Foto: Ralf Schäfer )

In der Geschichte dieser Spendenaktionen gab es bereits viele Sachspenden und finanzielle Unterstützung für sehr viele Hilfen, die in der Stadt eingesetzt werden konnten. Zusammen mit MAria Münzer hatten 1994 die Elferräte die Idee, Backwaren auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. 1995 konnte dann die erste Spende übergeben werden. Das Geld stammt in diesem Jahr auch aus dem Verkauf der Bredle-Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt und der Versteigerung des Handkarrens, den die neuen Elferräte am 11.11. gestiftet hatten.

Wann gibt es eine Elferrätin?

Oberbürgermeister Andreas Brand begrüßte die Elferräte im Spitalkeller zu dieser Spendenübergabe. Seine Worte „lieber Elferräte und -rätinnen - oh, die gibt es ja gar nicht“, wurde zwar kommentiert mit einem Zwischenruf „die wird es auch nie geben“. Tino Jaeger aber stellte klar, dass es eine Elferrätin laut Satzung sehr wohl geben könne, eine solche sich aber noch nie gefunden habe.

Den Narren gab der OB noch für den Umzug am Samstag mit auf den Weg, dass sie daran denken sollten, nicht so zu flitzen, auf der Friedrichstraße dürfe man halt nur noch mit 20 km/h unterwegs sein.