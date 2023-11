Sollte auf der Kreisstraße 7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert werden? Braucht es in den beiden Waldstücken und dazwischen ein Überholverbot?

Alfred Waibel aus Friedrichshafen plädiert in einem Leserbrief dafür, das zu prüfen. Nachdem Ende September bei einem Unfall ein junger Autofahrer unverschuldet ums Leben gekommen war, weil ein entgegenkommendes Auto auf seiner Fahrbahn geraten war, hat an der Kreisstraße zwischenzeitlich eine Verkehrsschau stattgefunden.

Er selbst fahre sehr oft entlang dieser Straße auf dem Radweg, berichtet Alfred Waibel. Und nach seinem Empfinden sind viele Autofahrer dort zu schnell unterwegs. „Es wird teilweise zu knapp aufgefahren und immer wieder auf unverantwortliche Weise überholt. Dies ist besonders auffallend zwischen den Waldstücken in Höhe und östlich von Holzreute“, schreibt Waibel.

Allein in diesem Jahr 15 Rehe angefahren

Worüber er sich wundert: Auf der Kreisstraße 7729 zwischen Ailingen und Waltenweiler gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern, auf der Kreisstraße 7725 darf aber auf bis zu 100 Stundenkilometer beschleunigt werden ‐ obwohl es in den Waldabschnitten auch immer wieder zu Kollisionen mit Rehen und anderen Wildtieren kommt.

Auf der Kreisstraße zwischen Ailingen und Waltenweiler gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern (Foto: Jens Lindenmüller )

Wilhelm Seitz, Mitglied der Jagdgesellschaft Kehlen, bestätigt das. In diesem Jahr seien bereits 15 Rehe auf dieser Strecke durch Unfälle gestorben. Und das sei keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Zwölf bis 16 Rehe, dazu vereinzelt noch Füchse, Wildschweine und Dachse ‐ durchschnittlich rund 20 Wildunfälle sind laut Seitz pro Jahr auf diesem Abschnitt zu verzeichnen.

Wildunfälle werden analysiert

Eine „relativ hohe Anzahl an Wildunfällen“ bestätigt auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Zu mögliche Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung dieser Unfälle sei die Polizei mit den zuständigen Behörden im Kontakt. Dazu gehört auch das Landratsamt Bodenseekreis. Von dort heißt es, dass „die erfassten Wildunfälle analysiert und nötigenfalls zweckmäßige Maßnahmen erarbeitet“ würden. Dieser Prozess dauere noch an.

Die letzten fünf Jahre hatten wir lediglich drei Unfälle, die eindeutig auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen waren. Stellungnahme Polizei

Das Landratsamt beziehungsweise die dort angesiedelte Straßenverkehrsbehörde wäre auch zuständig für die Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder eines Überholverbots auf der K 7725. Der fragliche Streckenabschnitt liegt auf Gemarkung der Gemeinde Meckenbeuren. Handlungsbedarf für verkehrsrechtliche Maßnahmen sieht man bei der Behörde aktuell allerdings nicht.

Teilnehmer der Verkehrsschau sind sich einig

Bei einer Verkehrsschau haben erst kürzlich Vertreter des Polizeipräsidiums Ravensburg, des Straßenbauamts Bodenseekreis, der Gemeinde Meckenbeuren und der Straßenverkehrsbehörde die Situation vor Ort erörtert.

„Dabei wurde einvernehmlich festgestellt, dass auf dem Streckenabschnitt zwischen der Gemarkungsgrenze Holzreute und dem Kreisverkehrsplatz B 30 keine Gefahrenlage im Sinne der Straßenverkehrsordnung gegeben ist, um eine Geschwindigkeitsbegrenzung beziehungsweise ein Überholverbot begründen zu können“, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

„Beängstigende“ Überholmanöver

Wilhelm Seitz ist häufig selber auf oder im Wald neben der Straße unterwegs und teilt den Eindruck von Alfred Waibel, dass viele Autos und Motorräder hier zu schnell unterwegs sind. Als besonders gefährlich empfindet er die Abzweigung nach Gerbertshaus.

Weil es nach dem Abbremsen abbiegender Fahrzeuge häufig zu riskanten Überholmanövern nachfolgender Autos und Motorräder komme. Als „beängstigend“ bezeichnet Seitz, was er hier schon beobachtet hat.

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist allerdings überschaubar. „Die letzten fünf Jahre hatten wir lediglich drei Unfälle, die eindeutig auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen waren“, heißt es in einer Stellungnahme der Polizei. Festzustellen sei allerdings eine Häufung von besonders folgeschweren Unfällen, mit unterschiedlichen Unfallursachen.

Polizei will Abschnitt im Auge behalten

„Wir werden den Abschnitt im Auge behalten und in engen Absprachen mit den zuständigen Behörden ausloten, welche Maßnahmen zu einer Reduzierung insbesondere dieser folgenschweren Unfälle angebracht und geeignet sind“, kündigt die Polizei an ‐ appelliert aber auch an die „Pflicht eines jeden Verkehrsteilnehmers, eigenverantwortlich die Geschwindigkeit den Straßen- und Sichtverhältnissen, der Witterung etc. entsprechend anzupassen“.

Insbesondere von Auto- oder Motorradfahrern werde erwartet, „dass er oder sie das Gefahrenrisiko richtig einschätzen kann und entsprechend in Kurven oder Waldgebieten vom Gas geht, auch wenn man bei optimalen Straßen- und Witterungsbedingungen an der Stelle schneller fahren dürfte“.

K 7729 galt als Unfallhäufungslinie

Und warum gilt nun auf der Kreisstraße zwischen Ailingen und Waltenweiler eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern? Zuständig ist hierfür die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Friedrichshafen.

„Die Strecke K 7729 wurde 2016 als Unfallhäufungslinie ausgewiesen, was bedeutet, dass sich auf dieser Strecke mehrere Unfälle ereignet haben“, erläutert eine Sprecherin der Stadt.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sei in der Unfallkommission im Jahr 2017 beschlossen worden, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer herabzusetzen. 100 Stundenkilometer waren allerdings schon davor nicht erlaubt, lediglich 80.