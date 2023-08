Ralf Schäfer - Pro

Was ist ein großer Name? Wir hatten beim Kulturufer bereits Al di Meola, das ist ein riesengroßer Name, aber in den aktuellen Charts eher unbekannt. Das Kulturufer ist ein Festival, das schon immer für Überraschungen gut war, bei dem also auch mal Künstlern eine Bühne bereitet wird, die man noch nicht so kennt. Es war aber auch immer schon ein Event, bei dem es sogenannte Headliner gab. Neben Al di Meola erinnern wir uns doch gerne an Ten Years After, Blood, Sweat & Tears, Helge Schneider, Sophie Hunger oder das N.N. Theater.

Kari Bremnes (Archivbild) wäre ein Geheimtipp für das Kulturufer. (Foto: ras )

Und genau so etwas steht dem Festival gut. Künstler, die im Weltmarkt der Musik– oder Theaterindustrie vielleicht nur eine Nische füllen, dort aber zu den Namhaften gehören. Wir brauchen hier keine Stones oder Helene Fischer und schon gar nicht eine Nena oder so. Es dürfen große Namen in ihrem Metier sein, aber nicht weltberühmt. Überraschung muss bleiben und unbekannte Künstler dürfen auf keinen Fall fehlen. Aber der ein oder andere „Geheimtipp“ ist wichtig.