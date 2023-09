Friedrichshafen

Brand verursacht hohen Sachschaden

Friedrichshafen

Bei einem Brand im Keller eines unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Dekan–Rogg–Straße ist am Sonntagmorgen ein Schaden in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Euro–Betrages entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kellergeschoss zu einer Flammenbildung und starker Rauchentwicklung, teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 11.09.2023