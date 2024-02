Branche diskutiert Maßnahmen zum Erhalt der heimischen Obstproduktion

Eine Steigerung der Wertschöpfung durch betriebswirtschaftliche Analysen, den Anbau von Birnen und robusten Sorten, oder Digitalisierung und Agri-PV: Es gibt viele mögliche Ansätze, um weiterhin die Produktion von Lebensmitteln in Deutschland und der Region zu erhalten. Im Vorfeld der Fruchtwelt Bodensee (23. bis 25. Februar) zeigt sich deutlich: Die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland bringen gerade Erzeugerfamilien des handarbeitsintensiven und witterungsabhängigen Obsts an die Belastungsgrenze.

Nach einer ertragsreichen Ernte im Jahr 2022, wurden im Jahr 2023 mit 226.000 Tonnen rund 13 Prozent weniger Tafeläpfel am Bodensee geerntet. Diese können derzeit aber höhere Marktpreise erzielen, da die Ernte in Deutschland und Europa geringer ausfiel. Auffallend ist, dass die deutsche Produktion von Tafelbirnen um drei Prozent auf 37.000 Tonnen zugenommen hat, am Bodensee konnten im Jahr 2023 sogar 13 Prozent mehr Birnen als im Vorjahr geerntet werden, bei sehr guten Marktaussichten.

Ein hohes Niveau erreicht die Fruchtwelt Bodensee mit der Zahl von 350 Ausstellenden aus 15 Nationen. „Unabhängig von der wirtschaftlichen Branchensituation sind wir Marktplatz und wichtige internationale Plattform für Information und Austausch. Die Messebesuche der Landwirtschaftsminister von Bund und Land, Cem Özdemir und Peter Hauk, unterstreichen den hohen Stellenwert.

In der Eröffnungsveranstaltung befassen sich Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk sowie Vertreter aus Obstbau, Vertrieb und Gesellschaft, mit den Stellschrauben entlang der Wertschöpfungskette für eine zukunftsfähige, regionale Obstproduktion. Einige Einflussgrößen in der Produktion werden auf der Fachmesse in Friedrichshafen durch Vorträge näher beleuchtet, wie beispielsweise der Anbau robuster Sorten, die in Modellanlagen bereits getestet werden. Interessant ist eine Studie zum CO2-Fußabdruck der Bodensee-Äpfel. Außerdem fasst das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee erste Ergebnisse seiner Untersuchung in der Agri-Photovoltaik-Versuchsanlage zusammen.

Die vermehrte Produktion von Birnen regt der renommierte Obstmarktexperte Helwig Schwartau an: „Das Absatzpotenzial im deutschen Birnenmarkt wird nicht genutzt, welche Birnensorten pflanzen?“ heißt sein Vortrag. Gerade im Hinblick auf den stetig steigenden Mindestlohn gewinnt das Thema Digitalisierung an Bedeutung. Welche Möglichkeiten derzeit bereits existieren und an welchen Optionen geforscht wird, zeigt eine Vortragsreihe am Messe-Sonntag.

„Unsere ökologisch wertvollen Streuobstbestände halten wunderbare Früchte für uns bereit. Brennen ist ein hohes Kulturgut, das wir pflegen“, sagt Andreas Metzler, Landesvorsitzender des Verbands der Klein- und Obstbrenner Südwürttemberg-Hohenzollern. Und so präsentiert der Verband an seinem Stand auf der Fruchtwelt Bodensee edle Tropfen seiner Mitglieder.

Fruchtwelt Bodensee