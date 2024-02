648 Millionen Euro kosten Ausbau und Elektrifizierung der maroden Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell. Trotz großzügiger Förderzusagen vom Bund ist das Land aktuell nicht in der Lage, ein Finanzierungskonzept aufzustellen, mit dem auch die lokale Ebene leben kann.

Ein Treffen der Verantwortlichen in Stuttgart Ende Januar ist ergebnislos geblieben.

„Mit Träumen und Sonntagsreden gibt es keine besseren Bahnverbindungen“, sagt der Singener Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz (SPD) dazu laut einer Mitteilung. Alle Beteiligten hätten ihr Engagement für das Vorhaben bekräftigt, schreibt das grüngeführte Landesverkehrsministerium in einer Pressemitteilung zum Treffen des sogenannten Lenkungskreises. Dort sind die Verantwortlichen von Bahn, Land und kommunaler Ebene zusammengekommen, um die Finanzierung des Projektes zu besprechen.

Zweite Gleise bei Salem

Die ist weiter unklar, aber immerhin konnten Details zur Planung geklärt werden. Von 590 Millionen Euro steigen die Kosten auf 648 Millionen Euro. Das war bereits Ende 2023 durchgesickert. Jetzt ist auch klar warum: So soll beispielsweise auch die Strecke von Salem in Richtung Mühlhofen auf einer Länge von 2,4 Kilometern zweigleisig ausgebaut werden. Das allein verursacht laut dem neuen Planungskonzept 29 Millionen Euro an Mehrkosten.

„Wir brauchen weitere Dinge, die helfen, einen stabilen Fahrplan zu fahren“, sagt Wolfgang Heine, Geschäftsführer des Interessenverbands Bodenseegürtelbahn (IV), in dem die vom Ausbau betroffenen Gemeinden und Landkreise zusammengeschlossen sind.

58 Millionen Euro Mehrkosten

Das habe eine Untersuchung ergeben. Ziel ist es, dass nach dem Umbau stündlich ein schneller Zug fährt und halbstündlich ein langsamer. Das heißt, es besteht dann in etwa ein 20-Minuten-Takt in jede Richtung.

An vier Stellen wird die Planung des Ausbaus der Bodenseegürtelbahn nachgebessert: bei Salem, Sipplingen, Espasingen und Radolfzell. (Foto: DB InfraGO AG/Markus Fey )

Dafür sind noch weitere Ausbauten nötig: zweite Bahngleise auf einer Strecke von 2,6 Kilometern bei Espasingen und eine Weichenverbindung bei Radolfzell für zusammen 22 Millionen Euro und eine Kreuzungsstelle bei Sipplingen (Süßenmühle) für sieben Millionen Euro. Macht mit dem Ausbau westlich von Salem 58 Millionen Euro Mehrkosten.

130 Millionen Euro: Zu viel für die Kommunen

Die Frage ist am Ende: Wer soll das bezahlen? Bund, Land und Kommunen teilen sich die Kosten laut Gesetz (GVFG). Der Bund fördert die Elektrifizierung mit 90 Prozent, den Ausbau mit 75 Prozent, allerdings nur den Großteil des Baus, nicht die Planung. Aktuell würden 130 Millionen Euro der Kosten an den beiden Landkreisen hängen bleiben. „Das würde die kommunale Seite definitiv überfordern“, sagt Heine.

Kein Vorschlag auf dem Tisch

Das Land macht in der Mitteilung zur Finanzierung nur wachsweiche Aussagen: „Wir sind uns einig, dass es schwierig ist“, sagt etwa der Amtschef des Verkehrsministeriums, Berthold Frieß. Heine spricht Klartext: „Das Land ist jetzt noch nicht in der Lage, uns einen konkreten Vorschlag auf den Tisch zu legen“, wie man die Lastenverteilung zwischen Land und Kommunen besser hinbekomme. Das hätte eigentlich im Lenkungskreis geklärt werden sollen. Das Land habe jetzt aber gesagt, dass die Frage erst im Doppelhaushalt 2025/2026 behandelt wird. Also Ende dieses Jahres. „Das Land hat aber die Absicht, den Kommunen entgegenzukommen“, sagt Heine weiter.

Bodensee-Raum auf dem Abstellgleis

„Verkehrsminister Winfried Hermann, der ständig von Klimaschutz und Verkehrswende spricht, macht keinen Finanzierungsvorschlag, er stellt damit den Bodensee-Raum aufs Abstellgleis“, sagt Storz. Die Kreistage in Friedrichshafen und Konstanz hätten für die Vorplanung viel Geld bewilligt, weil ihnen umweltfreundlicher Schienenverkehr wichtig ist, sagt Norbert Zeller, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion im Bodenseekreis. „Sie brauchen für die nächsten Planungsschritte finanzielle Hilfe und für das gesamte Projekt Kostensicherheit.“ Zeller und Storz sind „über die Untätigkeit der Landesregierung fassungslos“.

Die Landräte des Bodenseekreises, Luca Wilhelm Prayon, und des Landkreises Konstanz, Zeno Danner, machen derweil gute Mine zum bösen Spiel: Sie freuen sich laut Mitteilung, „dass das Land die schwierige finanzielle Situation ernst nimmt und umfangreiche Überlegungen anstellt, um die Finanzierung des Gesamtprojekts zu gewährleisten“.

Zwischenschritte unklar

Um den zeitlichen Verzug in Grenzen zu halten, sollen zunächst Zwischenschritte angegangen werden, heißt es aus Stuttgart. Was das konkret bedeutet, bleibt aber offen: Deutsche Bahn, Land und Landkreise wollen demnach prüfen, ob man einzelne Themen vorgezogen angeht, um keine größeren Zeitverluste zu erleiden.

Wenn es nicht gelinge, im Jahr 2024 die Planungsarbeiten für die sogenannten Genehmigungsplanung zu beauftragen, rücke der Ausbau der Bahnlinie in eine immer fernere Zukunft, meint Zeller. Wenn nach jedem Planungsschritt jahrelang um die Finanzierung der weiteren Vorgehensweise gekämpft werden müsse, lasse sich keine leistungsfähige Infrastruktur aufbauen.