Die Bauernproteste gegen die Agrarpolitik des Bundes gehen am Freitag im Bodenseekreis weiter. Die Bauernverbände Tettnang und Allgäu-Oberschwaben starten eine Plakataktion, um die Bevölkerung über die Anliegen der Landwirtschaft zu informieren. Außerdem gibt es wieder eine Traktor-Kolonne von Friedrichshafen über Meckenbeuren und Tettnang nach Kressbronn.

„Wir sind in der Politik leider immer noch nicht gehört worden, deshalb möchten wir die Bevölkerung nochmal auf unsere Anliegen aufmerksam machen“, sagt Birgit Locher, Ortsvorsitzende des Bauernverbandes in Oberteuringen und Mitglied des Kreisbauernverbandes.

Plakataktion startet

An Hofläden und an markanten Orten in Friedrichshafen stellen die Bauern Plakate auf, um aufzuklären. „Wir möchten, dass die Menschen verstehen, was unsere Kernanliegen sind“, berichtet Locher. Vom Agrardiesel über Subventionen bis zu den Produktionsbedingungen und der Abhängigkeit der Landwirtschaft vom Handel werden verschiedene Themen angesprochen. „Immer mit dem Hinweis“, sagt Locher, „dass man mit dem Bauernverband oder dem regionalen Landwirt ins Gespräch kommen kann.“

Protestfahrt startet an der Messe

Am Freitag soll es außerdem nochmal eine Protestaktion auf der Straße geben. Nach Abstimmung mit der Polizei und den Ordnungsämtern gibt es wieder eine Traktor-Kolonne. Die Bauern treffen sich um 13.30 Uhr auf dem Messeparkplatz P7. Die Bauern starten ihre Protestfahrt dann gegen 14 Uhr.

Durch Friedrichshafen, über die B30 nach nach Meckenbeuren geht es nach Tettnang bis zum Obsthof Wengle in Kressbronn. Die Bauern möchten keine große Verkehrsblockade verursachen, wie Locher sagt, aber die Bevölkerung auf ihre Anliegen aufmerksam machen. „Der Prozess ist noch nicht am Ende, Landwirtschaft und Politik müssen dringend Lösungen finden“, sagt Locher.