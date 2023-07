Im Landratsamt des Bodenseekreises herrscht Erklärungsnot. Wie der „Südkurier“ berichtet, hat Ex–Landrat Lothar Wölfle einen Mietvertrag zu verantworten, der im November 2015 geschlossen wurde und der Kosten von rund 800.000 Euro verursacht hat.

Mit diesem Vertrag hat der Landkreis das Hotel Adler in Sipplingen gemietet, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Das aber geschah nie, weil die Sanierungs– und Umbaukosten dafür mit 500.000 Euro zu hoch gewesen seien, so der „Südkurier“.

Besonders pikant: Der Landkreis wurde per Gerichtsurteil verpflichtet, der Zeitung Daten zu diesem Vertrag offen zu legen, was zuvor jahrelang trotz mehrerer Nachfragen nicht geschehen sei. Zu den Hintergründen antwortet der Bodenseekreis der „Schwäbischen Zeitung“: „Das Hotel Adler in Sipplingen wurde im Zuge der damaligen Flüchtlingswelle 2015 bis 2016 angemietet. Also in einer Zeit, in der man erstmals einen derart großen Zustrom von geflüchteten Menschen zu bewältigen hatte.“

Zwischenzeitlich seien monatlich mehr als 400 Menschen im Landkreis angekommen. Sie alle mussten durch das Landratsamt versorgt, untergebracht und integriert werden. 2015 und 2016 hat der Landkreis 2846 Menschen in Unterkünften unterbringen müssen. Von 2017 bis 2021 waren es 1524 Geflüchtete.

Landkreis musste handeln

Die Verwaltung des Landkreises hat seinerzeit nach Unterkünften gesucht und musste erstmals auch Sporthallen zu Notunterkünften umfunktionieren. Der Platz in den Hallen habe damals aber nicht ausgereicht, sodass der Landkreis weitere 150 Objekte durch das Bau– und Liegenschaftsamt prüfen ließ.

„Da auch die einigermaßen gleichmäßige Verteilung der unterzubringenden Menschen im Kreisgebiet in dieser Zeit ein wichtiges Ziel der Verwaltung war und es in Sipplingen noch keinen Standort für eine Gemeinschaftsunterkunft gab, wurde nach vorangegangener Machbarkeits– und Kostenprüfung das Adler in Sipplingen angemietet“, schreibt der Landkreis.

Baurechtlich und auch aus Sicht des Denkmalschutzes aber war Anfang März 2016 das Gebäude noch nicht untersucht worden, das dauerte bis Mitte 2016. Als die Baugenehmigung, die für die Umbaumaßnahmen in ein Flüchtlingsheim nötig war, vorlag, hatte sich die Lage aber wieder geändert. Zum einen kamen laut Landratsamt weit weniger Flüchtlinge in den Landkreis, zum anderen hätten die Baukosten den Nutzen des Hauses als Flüchtlingsunterbringung nicht mehr gerechtfertigt.

Immobilienbesitzer hatten das Sagen

Ex–Landrat Lothar Wölfle (CDU) bezieht dazu auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Stellung: „Hätte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel seinerzeit mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht den Deal geschaffen, die Balkanroute zu schließen, wäre auch das Hotel in Sipplingen bezogen geworden. So aber kamen kaum noch Flüchtlinge zu uns.“

Im Übrigen forderte das Land die Kommunen zu der Zeit auf, die Flüchtlingsunterkünfte wieder zurückzubauen. „Ab 2018 wurde daher versucht, auch das Mietverhältnis in Sipplingen mit dem Eigentümer aufzulösen“, schreibt der Landkreis. Das Problem war, dass der neunjährige Vertrag keine Ausstiegsklausel enthielt.

Selbst der Verkauf des Hotels an „einen vom Bodenseekreis vermittelten Investor wurde durch den Eigentümer abgelehnt“, so der Landkreis. Die Immobilienbesitzer hätten seinerzeit allen Landkreisen die Verträge diktieren können, quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, sagt Wölfle heute.

Wäre diese Vorgehensweise damals nicht korrekt oder nicht legal gewesen, dann hätte das Regierungspräsidium wohl kaum zugestimmt. Lothar Wölfle

2021 erfolgte zum Hotel Adler dann die Einigung per Abschlagszahlung. Der Landkreis musste mit Genehmigung des Regierungspräsidiums für die Restlaufzeit die Miete zahlen, gespart wurden nur die für die noch laufende Zeit anfallenden Nebenkosten. „Seitens des Regierungspräsidiums wurde dem Landkreis genehmigt, eine Abstandszahlung in Höhe von 100 Prozent der Restmietforderung dem Eigentümer zu bezahlen, da nicht mehr benötigte und unwirtschaftliche Liegenschaften abgebaut werden sollten“, schreibt dazu die Pressestelle des Landkreises.

Derzeit gebe es keine ungenutzten Gebäude des Bodenseekreises. Und auch hier ergänzt Lothar Wölfle: „Wäre diese Vorgehensweise damals nicht korrekt oder nicht legal gewesen, dann hätte das Regierungspräsidium wohl kaum zugestimmt. Und das Land hätte die Kosten nicht übernommen.“ Also hat die 800.000 Euro nicht der Landkreis, sondern das Land Baden–Württemberg gezahlt. Steuergeld aber war es auf jeden Fall.

Privatverträge unterliegen der Geheimhaltung

Der Landkreis beantwortet auch die Frage, warum man gegenüber dem „Südkurier“ Fragen zu dem Vorgang nicht beantwortete und erst per Gericht dazu gezwungen wurde. „Die Verwaltung hat damals keine Auskunft über das Mietverhältnis gegeben, weil sie sich darauf berufen hat, in Krisensituationen auf Vertragsabschlüsse mit Privatpersonen angewiesen zu sein. Gerade hier ist ein Vertragsabschluss oft nur möglich, wenn zugesichert wird, die Vertragsdetails geheim zu halten“, heißt es. Eine Offenlegung führe nach Auffassung der Kreisverwaltung zu einer sinkenden Bereitschaft, Verträge mit der öffentlichen Hand einzugehen.

Zudem habe die Sorge bestanden, dass potentielle Vermieter ihre Mietforderungen an den Preisen orientieren könnten, die in diesen Krisensituationen gezahlt worden seien.