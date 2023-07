Bodenseekreis hat Baden–Württembergs lehrgangsbesten Straßenmeister

Michael Theile von der Kreisstraßenmeisterei in Überlingen hat mit Bravur die Abschlussprüfung zum Straßenmeister bestanden. Den landesweiten zweijährigen Ausbildungsgang des Verkehrsministeriums Baden–Württemberg absolvierte er im Juni mit „sehr gut“ und sogar als Lehrgangsbester.

Auf dem Lehrplan der der 18 Teilnehmenden standen unter anderem die Themen Verkehrstechnik, Ingenieur– und Straßenbau, Personalführung und Betriebsorganisation sowie rechtliche Fragen. Als stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei kann Theile mit dieser anspruchsvollen Ausbildung nun auch hoheitliche Aufgaben erfüllen, zum Beispiel über sogenannte „Eingriffe“ in den Straßenverkehr entscheiden. So koordiniert er Arbeitseinsätze und den Winterdienst, setzt verkehrsrechtliche Anordnungen um und kümmert sich um die Personalplanung und Teamorganisation. Dabei steht ihm in der Straßenmeisterei Überlingen gemeinsam mit dem Chef der Straßenmeisterei ein Team von 23 Straßenwärtern zur Seite. Gemeinsam sorgen sie zu jeder Jahreszeit für Sicherheit auf den Bundes–, Landes– und Kreisstraßen sowie den außerörtlichen Radwegen im Bodenseekreis.

Der heute 36–Jährige hatte nach der Schule zunächst die Ausbildung zum Straßenwärter absolviert und arbeitet seit 2020 beim Straßenbauamt des Landratsamts, zu dem auch die drei Kreisstraßenmeistereien in Überlingen, Markdorf und Tettnang gehören.