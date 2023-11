Die großangelegte Erweiterung des Landratsamtes im Bereich Glärnisch-, Albrecht- und Zeppelinstraße ist aufgrund von knappen Kassen beim Bodenseekreis zunächst vom Tisch. Das hat Landrat Luca Prayon in einem Pressegespräch zum Haushaltsplan für 2024 bestätigt.

Auch die Südumfahrung Markdorf liegt auf Eis, man ist beim Bodenseekreis weiter mit Umplanungen beschäftigt, gebaut wird 2024 jedenfalls nicht. Im Kreishaushalt 2024 klafft auch ohne diese Mammut-Projekte ein riesiges Loch von rund 7,8 Millionen Euro.

Neubau hat nicht Priorität

„Alle Investitionen müssen auf den Prüfstand“, sagte Landrat Luca Prayon, man habe in den nächsten Jahren einen „immensen Finanzbedarf“. Sollte auch die Einnahmensituation wackeln, also die Steuergelder aufgrund schwächerer Wirtschaftsentwicklung nicht mehr so sprudeln, werde es für alle kommunalen Haushalte schwierig. Der Neubau eines Landratsamtes sei dabei ein Projekt, das nicht die höchste Priorität genieße, „das muss man fairerweise sagen“.

„Wir müssen uns um die Schulen und die Infrastruktur kümmern“, sagte Prayon weiter. Die Liste an Projekten, die teilweise schon beschlossen seien, sei lang. Das Thema Neubau Landratsamt werde man vielleicht in einigen Jahren nochmal angehen, oder auch nicht. „Das Thema ist erst mal vom Tisch“. Alleine die ersten beiden (von insgesamt vier) Bauabschnitten hätten mindestens 60 Millionen Euro gekostet.

Die Pläne für den vierstufigen Erweiterungsbau des Landratsamtes werden erstmal hinten angestellt. (Foto: Landratsamt Bodenseekreis )

In der mittelfristigen Finanzplanung sind für das Projekt erst 2027 wieder 300 000 Euro als Planungsrate eingeplant. „Die Kollegen und Kolleginnen brauchen gesetzeskonforme Arbeitsplätze“, stellte Prayon dennoch klar. Aufgrund der angespannten Platzsituation würden eventuell dennoch irgendwann Investitionen fällig. Man werde sich das genau anschauen.

7,7 Millionen Minus

Mit rund 469,6 Millionen Euro erreicht der Kreishaushalt erneut ein Rekordvolumen. Diesen Aufwendungen stehen aber am Ende laut Finanzdezernent Uwe Hermanns nur Erträge von rund 461,8 Millionen Euro gegenüber. Das Defizit von rund 7,8 Millionen Euro wird durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

Kreisumlage soll steigen

Eingeplant ist aber bereits eine Erhöhung der Kreisumlage, der Hebesatz soll von 29 auf 30 Prozent steigen. Rund 4,5 Millionen Euro Mehreinnahmen würde das bedeuten. Man darf gespannt sein, ob der Kreistag hier mitgeht, bedeutet die Erhöhung der Kreisumlage doch, dass diese Summe am Ende bei den Kommunen fehlt. Ein noch größerer Griff in die Rücklage ist laut Hermanns rechtlich nicht möglich. Das heißt, ohne die Erhöhung der Kreisumlage müsste an anderer Stelle gespart werden.

Die Personalkosten steigen sprunghaft von rund 72,6 Millionen Euro (2023) auf 80,1 Millionen Euro an. Neben Tariferhöhungen, Inflationsausgleichszahlungen und dergleichen schlagen auch 33 neue Stellen zu Buche, die der Landkreis schaffen will, und die nur teilweise gegenfinanziert sind, etwa durch Ausgleichszahlungen seitens des Bundes.

Die Ausgaben im Teilhaushalt Soziales steigen von rund 122,4 Millionen Euro (2023) auf 143 Millionen Euro, vor allem die Kosten für „Teilhabe von Menschen mit Behinderung“ (47 Prozent des Teilhaushaltes) und Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (24 Prozent) schlagen laut Hermanns zu Buche.

Ende des Baubooms

Einen ordentlichen Schlag ins Kontor bedeutet für den Kreis der abrupt ausgebremste Immobilienboom. Schon für den Haushalt 2023 fließen über die Grunderwerbsteuer statt geplanter 23 nur 15,5 Millionen Euro in die Kassen. Für 2024 plant Hermanns mit einem leichten Anstieg auf 16 Millionen Euro. So wenig wie zuletzt im Haushaltsjahr 2016.

Schulen und Radwege

„Primäres Ziel ist es, unsere Berufsschulen fit zu machen für die Zukunft“, sagte Prayon zum Thema Investitionen. Vier Millionen will der Landkreis 2024 ausgeben, Bildung sei ein zentrales Thema. ÖPNV und der Ausbau von Straßen, insbesondere der Radwege, sei das zweite.

Rund 6,7 Millionen Euro sind dafür eingeplant, allein 2,1 Millionen Euro für den Radweg zwischen Owingen und Bambergen. 21,8 Millionen Euro investiert der Kreis insgesamt, er macht dafür 8,5 Millionen Euro neue Schulden und schmilzt die Liquidität von rund 30 auf 20,8 Millionen Euro ab. Der Schuldenstand steigt laut Hermanns auf 21,3 Millionen Euro Ende 2024.

Keine Bagger im Süden Markdorfs

Nichts passiert im kommenden Jahr beim Thema Südumfahrung, zumindest was den eigentlichen Bau betrifft. Weitere Planungsmaßnahmen sind laut Kreisverwaltung nötig, da neue Vorkommen der geschützten Zauneidechsen nachgewiesen wurden. Außerdem werde geprüft, ob am Wagner-Knoten anstelle der geplanten Ampel ein Kreisverkehr gebaut werden kann.

„Wir sind in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium und gehen von einer weiteren zeitlichen Verzögerung aus“, sagte Hermanns. Der Finanzdezernent bestätigte auf Rückfrage, dass im kommenden Jahr definitiv keine Bagger anrollen. Deshalb ist für 2024 nur eine kleine Planungsrate im Haushalt hinterlegt.

Für den Bau der Straße (Gesamtkosten rund 34 Millionen Euro) müsste der Kreis laut Vereinbarung rund 12 Millionen Euro zahlen, genauso wie die Stadt Markdorf, maximal 9,5 Millionen kommen vom Land.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am Mittwochabend mit der Haushaltsrede des Landrats in den Kreistag eingebracht. Er wird jetzt in den Fraktionen besprochen und soll am 13. Dezember vom Kreistag beschlossen werden.