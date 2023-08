Die Landkreise Konstanz und Bodenseekreis müssen voraussichtlich einen hohen Anteil an den Kosten für Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn selbst stemmen. Das deutete der Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung an. Das Land will demnach für das Projekt keine Ausnahmeregelung schaffen.

Rund 600 Millionen Euro kosten Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell nach aktuellen Berechnungen der Deutschen Bahn (DB). Laut dem aktuellen Finanzierungskonzept soll die kommunale Ebene davon 120 Millionen Euro zahlen. Dass die betroffenen Landkreise das schmerzt, versteht der Minister zwar.

Hoffnung auf ein größeres Entgegenkommen des Landes machte Hermann aber erstmal nicht: „Am Bodensee befinden sich nicht gerade die ärmsten Kommunen der Republik. Und wenn die Bodenseegürtelbahn ausgebaut ist, bedeutet das auch einen unglaublichen Vorteil für diese Region“, sagt Hermann.

Keine Lex Gürtelbahn

Der Verkehrsminister will keine Lex Bodenseegürtelbahn schaffen und bei dem Projekt mehr zahlen als bei anderen. „Wir als Land können hier nicht einfach die gesamten Planungskosten übernehmen, wir müssten das ansonsten auch bei allen anderen Verkehrsprojekten im Land tun. Auch die Kommunen müssen etwas beitragen.“, sagt Hermann.

Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister von Baden-Württemberg, dämpft im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung die Hoffnungen auf Übernahme der Kosten für die Bodenseegürtelbahn seitens des Landes. (Foto: dpa )

Kosten bleiben bei Kommunen

Dass der Ausbau dringend nötig ist und das Land zu dem Projekt steht, daran besteht für Hermann kein Zweifel: „Das Angebot auf der Bodenseegürtelbahn ist nicht annähernd zeitgemäß. Wir brauchen dringend die Elektrifizierung und teilweise den zweigleisigen Ausbau der Strecke. Samt Erneuerung der Infrastruktur und neuer Bauwerke wird das Projekt richtig groß.“ Der Bund zahle zwar den größten Teil, aber bei den Kommunen bleibe dennoch viel hängen: „Das können wir nicht ändern. Wir tun alles, damit das Projekt gelingt.“

Wir haben bei dem Thema 50 Jahre verschlafen, das müssen wir jetzt nachholen. Winfried Hermann

Bis zur nächsten Sitzung des sogenannten Lenkungskreises am 10. Oktober, bei dem Vertreter der Landkreise sowie des Landes und der DB vertreten sind, will Hermann das Thema abräumen: „Bis dahin müssen wir einen Weg finden, wie wir die Finanzierung hinbekommen. Das Projekt darf nicht verzögert werden.“

Ob sich das Land bis dahin nochmal bewegt, ließ der Minister offen: „Wir haben uns schon bewegt und 25 Prozent der Planungskosten übernommen“, sagt Hermann. Es könne auf der einen Seite nicht sein, dass Projekte scheitern, „weil Gemeinderäte sagen, wir können das nicht mehr zahlen“. Aber das Land habe auch begrenzte Mittel: „Wir schauen, dass wir eine Lösung finden, mit der beide Seiten leben können. Ich will, dass wir das Problem bis zum 10. Oktober lösen.“

2030 mit gutem Willen möglich

„Wir haben bei dem Thema 50 Jahre verschlafen, das müssen wir jetzt nachholen“, sagt der Verkehrsminister zum zeitlichen Ablauf. Kann das Projekt wirklich noch bis 2030 realisiert werden, wie als Ziel im Koalitionsvertrag festgehalten? „Meiner Meinung nach ist das bei gutem Willen möglich, wenn alle gut zusammenarbeiten. Und wenn es keine Personalengpässe gibt.“

Hoher erzählt "Unfug"

Ausdrücklich widerspricht Hermann dem Landtagsabgeordneten Klaus Hoher (FDP), der im Sommerinterview (HIER klicken) mit der Schwäbischen Zeitung gesagt hatte, das Projekt wäre ohne die Initiative des Landkreises versandet. „Das ist grober Unfug und pure Oppositionsrhetorik. Das Land hat die Kapazitäten ausgeweitet, wir haben immer klar gemacht, dass uns die Strecke sehr wichtig ist. Wir schieben das Projekt an innerhalb der Finanzierungsschiene GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz). Bei diesem Förderprogramm des Bundes müssen die Kommunen erst planen und einen Antrag stellen, bevor Bund und Land fördern können.“, sagte Hermann.

BOB muss sich neu orientieren

Um den Betrieb der Bodensee–Oberschwaben–Bahn (BOB) zu sichern, hat das Land die Ausschreibung für den Schienenverkehr geändert. „Die BOB hat historisch gesehen eine überragende Leistung für den lokalen Verkehr erbracht. Und das in Zeiten, als sich die Deutsche Bahn zurückgezogen hat“, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann. Mittlerweile sei das Angebot auf der Schiene aber wieder massiv ausgebaut worden.

„Und wir haben natürlich heute größere Netze. Die BOB hätte sich längst mit größeren Partnern zusammenschließen müssen“, sagt Hermann weiter. Leider sei das nicht passiert. „An der Grenze des rechtlich Möglichen haben wir eine Verlängerung für die Laufzeit der BOB erreicht. Sie hat jetzt knapp zehn Jahre Zeit, sich neu zu orientieren. Wir wollen sie nicht aus dem Markt schmeißen, wir wollen, dass sie sich in das neue, größere Gefüge einbringt.“