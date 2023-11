Die Kosten für Ausbau und Elektrifizierung der maroden Bodenseegürtelbahn steigen wohl von 590 auf 648,3 Millionen Euro. Jedenfalls planen die beiden Landkreise Konstanz und Bodenseekreis mit dieser Summe in ihren Haushaltsplanentwürfen für 2024.

Ansonsten herrscht aktuell Stillstand bei der Planung des Projekts, denn der Termin des Lenkungskreises, bei dem die Finanzierung hätte geklärt werden sollen, wurde von Oktober 2023 auf das erste Quartal 2024 verschoben.

Prayon: Situation ärgerlich

„Die Landkreise und die Kommunen stehen Gewehr bei Fuß, aber das Land verschleppt das Thema, warum auch immer“, sagte Landrat Luca Prayon (CDU) im Rahmen einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs des Bodenseekreises auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Der Termin des Lenkungskreises sei seitens des Verkehrsministeriums kurzfristig abgesagt worden. Die Situation sei unbefriedigend und ärgerlich.

Finanzierung weiter unklar

Dabei hätte im Oktober eigentlich die Finanzierung des Projektes endgültig festgezurrt werden sollen. Ausbau und Elektrifizierung der maroden Strecke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell nach der sogenannten Vorzugsvariante wurden zuletzt auf rund 590 Millionen Euro geschätzt. Unklar ist nach wie vor, wie sich Land und kommunale Ebene die Kosten aufteilen, die der Bund nicht übernimmt.

Neben der Elektrifizierung soll die Bodenseegürtelbahn an mehreren Stellen zweigleisig ausgebaut werden (grüne Abschnitte). Außerdem sind neue Haltepunkte in Espasingen, Mühlhofen und Markdorf geplant. (Foto: Marcus Fey )

Die Verhandlungen dürften jetzt nicht einfacher werden. Denn wie aus einer Sitzungsvorlage des Konstanzer Kreistags hervorgeht, hat die sogenannte Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung (EBWU), die von der DB Netz AG in Auftrag gegeben wurde, ergeben, „dass nochmals weitere Infrastrukturausbauten erforderlich sind. Demzufolge werden sich die Baukosten weiter erhöhen und zwar auf 648,3 Millionen Euro“.

++ "Der Ausbau der Bodenseegürtelbahn ist für die Region das wichtigste Infrastrukturprojekt. Das Versagen der Politik in der Sache wird allmählich grotesk", kommentiert Alexander Tutschner ++

In Konstanz wurde dementsprechend eine höhere Rate für die Planungskosten hinterlegt. Im Bodenseekreis werde man in enger Abstimmung mit dem Landkreis Konstanz vorgehen, sagte Prayon.

Zeller kritisiert Verkehrsminister

Weitere 12,48 Millionen wären dies dann für den Bodenseekreis, rechnete der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Zeller in der jüngsten Kreistagssitzung schon mal vor. „Der Verkehrsminister kann kein vernünftiges Angebot an die Kommunen machen“, sagt Zeller auf Nachfrage der SZ zum abgesagten Lenkungskreis. Fakt sei, dass die Ankündigungen von Verkehrsminister Winne Hermann (Grüne) zur Bodenseegürtelbahn „nur hohle Sprüche sind und nichts dahinter steckt“.

Kanzleitrost und Verzögerungstaktik

Zeller fragte auch schriftlich an beim Ministerium und erhielt „nur ausweichende, nichtssagende Antworten“. In einem Antwortschreiben des Ministerialdirektors Berthold Frieß heißt es, „dass das Land das finanziell Mögliche daran setzt, den Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn zu unterstützen.“ Man suche nach wie vor eine Lösung.

„Kanzleitrost“ ist das für Zeller und eine „Verzögerungstaktik, anstatt dem Beispiel anderer Bundesländer zu folgen und den Landesanteil drastisch zu erhöhen. Dafür trägt Hermann persönlich die Verantwortung“. Auch der hiesige Landtagsabgeordnete ‐ gemeint ist Martin Hahn von den Grünen ‐ befinde sich bei dem Thema nur in der Deckung.

Prayon fordert klare Marschrichtung

„Es wäre geboten, dass das Land jetzt eine klare Marschrichtung vorgibt“, sagt Landrat Prayon verbunden mit dem Hinweis, dass die Kommunen schon Millionen Euro vorgestreckt haben für ein Projekt, für das sie nicht zuständig sind. Dass man es jetzt verschleppe ohne Not, sei ein Unding. Das Projekt ist im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung hinterlegt ist. Bis 2030 soll es realisiert sein.

Land will DB ins Boot holen

Das grüngeführte Verkehrsministerium antwortet auf die Anfragen der Schwäbischen Zeitung ausführlich, aber ebenso schwammig. „Wir arbeiten an einer Weiterentwicklung der Finanzierung gerade mit dem Ziel, die kommunale Seite noch weiter zu entlasten“, heißt es von einer Sprecherin. Man verweist auf eine Verkehrsministerinitiative gegenüber dem Bund mit dem Ziel, eine andere Rolle der Deutschen Bahn zu finden, die sich ja nicht an dem Projekt beteilige.

Einheitliche Regelung angestrebt

Und: „Es wird eine einheitliche Regelung für alle vergleichbaren Projekte erarbeitet, da in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren neben der Bodenseegürtelbahn zahlreiche weitere Projekte anstehen. Deshalb benötigen die Abstimmungen hierzu noch Zeit.“ Der Lenkungskreistermin sei deshalb auf das 1. Quartal 2024 verlegt worden.

Land bestreitet Verzug

Das Ministerium bestreitet, dass es einen zeitlichen Verzug gibt. Die DB habe im laufenden Jahr umfangreiche Planungsarbeiten und größere Untersuchungen wie die Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung (EBWU) der Strecke erledigt. „Allen Beteiligten ist natürlich gemeinsam daran gelegen, das Vorhaben nicht zu verzögern“, sagt die Sprecherin. Genauso sei es „mitnichten“ so, dass nichts passiere. Es gebe einen regelmäßigen Projektarbeitskreis zum Vorhaben. Außerdem bereite man den Eintritt in die Leistungsphasen 3 und 4 vor. Und: „Das Land steht nach wie vor fest hinter dem Ausbauvorhaben und unternimmt mit Hochdruck alle Anstrengungen, um die Finanzierungsfragen zu lösen und das Vorhaben voranzutreiben.“

Kostensteigerung nicht bestätigt

Die jüngste Kostensteigerung will das Land noch nicht bestätigen. Die Maßnahmen und die genaue Höhe der Baukosten, die sich aus der EBWU zusätzlich ergeben, befänden sich momentan zwischen Land, Region und DB in der Prüfung, sagt die Sprecherin. „Deshalb können die 648,3 Millionen Euro als neuer Stand der Gesamtkosten so nicht bestätigt werden.“