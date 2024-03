Das ging jetzt schnell: Am vergangenen Dienstag wurde im Kreistag bekannt gemacht, dass die Kommunen am Bodensee kein Geld mehr vorstrecken für die Planung des Bodenseegürtelbahn-Ausbaus, bevor die Finanzierung der Gesamtkosten geklärt ist.

Bereits am Freitag danach kam die gute Nachricht aus Stuttgart: um den Zeitverlust bei dem Projekt zu begrenzen, finanziert das Land jetzt fünf Millionen Euro für die Kartierung vor (HIER mehr lesen).

Kreistag winkt Mehrkosten durch

Der Kreistag hatte am Dienstag einstimmig beschlossen, die Mehrkosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro in gewohnter Weise mitzutragen. Insgesamt 13,8 Millionen Euro zahlen die im Interessenverband Bodenseegürtelbahn (IV) zusammengeschlossenen Landkreise und Kommunen damit für die Vorplanung, 25 Prozent davon kommen vom Land.

Damit sollte es aber auch genug sein. Das wurde klar, als der Geschäftsführer des IV, Verbandsdirektor Wolfgang Heine, die Ergebnisse aus einem weiteren Spitzentreffen präsentierte. Demnach gingen die Landräte Luca Prayon (Bodenseekreis) und Zeno Danner (Konstanz) nicht auf den Vorschlag des Landes ein, sich direkt an den nächsten Leistungsphasen drei und vier zu beteiligen, konkret an den Kosten für die sogenannte Kartierung in Höhe von fünf Millionen Euro. „Das Land ist am Zug“, laute die Position der kommunalen Ebene, sagte Heine.

Bereits am Freitag verkündete der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn in einer Pressemitteilung, dass das baden-württembergische Verkehrsministerium entschieden hat, „die Kosten für die Kartierungsmaßnahmen in Höhe von fünf Millionen Euro in Gänze vorzufinanzieren.“

Aufteilung der Gesamtkosten unklar

Was die Aufteilung der Gesamtkosten angeht, heißt es weiter warten. Heine machte noch einmal die derzeitige Position des Landes klar: aktuell sei man in Stuttgart nicht sprechfertig zur Finanzierung, erst in den Beratungen über den Doppelhaushalt 2025/2026 soll das Thema entschieden werden. „Das müssen wir akzeptieren“, sagte Heine. Die Kartierungsarbeiten bezeichnete er als ein kleines Teilstück innerhalb der kompletten Planung.

Dirk Krumpietz und Michael Felber von DB InfraGO, die die Planung von Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn macht, hatten im Kreistag erklärt, wie es zur Kostensteigerung bei der Vorplanung kommt. Sowohl Preissteigerungen als auch zusätzliche Baumaßnahmen verteuern das Projekt insgesamt von ursprünglich 350 Millionen Euro für die Vorzugsvariante auf jetzt 648 Millionen Euro. Die gesamten Planungskosten machen demnach 25 Prozent der Baukosten aus, 15 Prozent davon werden für die Planungsphasen 1 und 2 fällig. Diese Kosten steigen also automatisch mit, nicht aber im selben Maße.