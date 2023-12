Bodensee-Weihnacht startet in die letzte Woche

Der Weihnachtsmarkt zwischen Buchhornplatz und Romanshorner Platz startet in die letzte Woche. Auf den beiden Eisstockbahnen auf dem Romanshorner Platz haben haben sich laut Stadtverwaltung deutlich mehr Personen und Gruppen angemeldet als 2022 - bisher waren es 53 Schulklassen mit über 1100 Schülerinnen und Schüler sowie 72 Firmen, Vereine und private Gruppen mit mehr als 850 Personen. Die Gäste können die Bodensee-Weihnacht und die Eisstockbahn noch bis Freitag, 22. Dezember, besuchen. Am Sonntag, 24. Dezember, findet ab 16.30 Uhr an der Krippe auf dem Buchhornplatz ein kleiner Gottesdienst der Kirchengemeinde St. Nikolaus statt.