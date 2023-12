Eine gemischte Bilanz ziehen die Beteiligten der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen. Eher positiv gestimmt sind die Organisatoren von Stadtverwaltung und Stadtmarketing. Die Händler hingegen sind nicht alle zufrieden. Schlechtes Wetter und Inflation bremsten den vorweihnachtlichen Konsum.

Eines schafft die Bodensee-Weihnacht in jedem Jahr: Mit vielen Lichtern, leckeren Düften, einem breit gefächerten Unterhaltungsprogramm auf der Bühne und einem umfangreichen Angebot für Kinder im Medienhaus versetzt der Markt seine Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. 23 Tage lang konnten diese durch die Gassen mit geschmückten Hütten und Unterständen flanieren, die Krippe und den Weihnachtsbaum bewundern, an den Ständen stöbern oder die Kinderherzen bei Karussell- und Eisenbahnfahrten höherschlagen lassen.

Gastronomen sind laut Stadt zufrieden

„Die Bodensee-Weihnacht ist problemlos abgelaufen, was für mich besonders wichtig ist“, erklärt Bürgermeister Dieter Stauber und verrät, dass das besucherstärkste Wochenende jenes zum 3. Advent gewesen sei. Allerdings habe der Markt unter schlechtem Wetter gelitten. Auch ausgefallene Zugverbindungen durch die starken Schneefälle am Samstag, 2. Dezember, kostete die Bodensee-Weihnacht Besucher.

Cathrin Batzner, Verantwortliche für die Bodensee-Weihnacht bei der Stadt Friedrichshafen, ist mit dem Verlauf zufrieden. „Witterungsbedingt sind es geschätzt zwar weniger Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr“, sagt sie. Allerdings sei der Weihnachtsmarkt friedlich verlaufen. Ihre Gespräche mit den Gastronomen hätten ihr gezeigt, dass diese trotz des schlechten Wetters überwiegend zufrieden seien.

Menschen schauen aufs Geld

Gemischte Rückmeldung hingegen habe es bei den Anbietern der Verkaufsstände gegeben. Als Gründe nennt Batzner, dass der Bummel über den Weihnachtsmarkt bei schlechtem Wetter eher kürzer ausfiel und viele Menschen aktuell stärker aufs Geld achten müssten. Das merke auch der stationäre Einzelhandel, ergänzt Godschmidt. „Die Menschen kaufen gezielter und bewusster ihre Geschenke ein.“

Einen Rekord kann das Häfler Stadtmarketing aber schon vermelden: Die Einnahmen über den Häfler Geschenkgutschein kratzt erstmals an der Marke von 800.000 Euro im Jahr. Ebenfalls gut an kam die Eisstockbahn: Insgesamt 51 Schulklassen nutzten das Angebot - eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 70 Prozent. Außerdem trafen sich 85 andere Gruppen zum Eisstockschießen (ein Plus von 42 Prozent). Zusammen mit den 80 Teams der Stadtwerk-am-See-Stadtmeisterschaften waren rund 2.500 Personen beim Eisstockschießen aktiv.

Bühnenprogramm mit neuen Angeboten

Für Atmosphäre und Unterhaltung habe das bunte Bühnenprogramm gesorgt. Die neuen Angebote wie Line-Dance oder Rudelsingen seien gut angenommen worden. Und auch im Medienhaus war während der Bodensee-Weihnacht einiges geboten: Insgesamt wurden 245 Kinder an den 23 Tagen von den Mitarbeitenden des Medienhauses betreut.

Und auch nach dem Ende der Bodensee-Weihnacht geht es mit vier Vorlesestunden weiter: Samstag, 23. Dezember (11 Uhr und 14 Uhr), Mittwoch, 27. Dezember (16 Uhr) und Samstag, 30. Dezember (11 Uhr). Zu den Vorlesestunden ist eine Voranmeldung unter Telefon 07541 203-53500 oder an der Information erforderlich.

